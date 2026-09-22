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Путин передал прибыльный завод американской компании племяннику Кадырова

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Фото: chechnya.gov.ru

Глава Кремля Владимир Путин передал временному управлению компании, которой руководит племянник председателя Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев, российский завод американской Aptar Group — производителя упаковки и систем дозировки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Речь идет о 100% частях ООО "Аптар Владимир", принадлежащих французской структуре Aptar Europe Holding.

Управлять заводом было поручено АО "Эйч энд Эн", работающее под брендом "Логика молока". Его генеральным директором с 2023 года является Якуб Закриев, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным российских медиа, ранее эта структура была связана с российским бизнесом французского Danone. Когда тот перешел во временное управление, его тоже возглавил Закриев.

О заводе

Aptar Europe Holding – французская структура американского AptarGroup. Группа работает более чем в 20 странах, а ее продажи в 2025 году составили около $3,8 млрд.

Aptar Group имеет производственные мощности в 18 странах и является одним из мировых лидеров в области упаковки для фармацевтики, косметики и потребительских товаров.

Завод "Аптар Владимир", зарегистрированный во Владимире в 2003 году, производит пластиковые изделия для упаковки, в том числе крышки, колпачки и дозаторы. В 2025 году выручка предприятия составляла около 1,75 млрд рублей ($21 млн), а чистая прибыль выросла примерно на 7% в течение года, до 537 млн рублей ($6,4 млн). Чистая рентабельность составила около 31%.

Напомним, Путин 17 сентября подписал указ, которым передал в управление компании Л.Е.В. Менеджмент российских активов Nestle, а также французского ритейлера Auchan и ООО Ле Монлид (бывший Leroy ‌Merlin).

Автор:
Светлана Манько

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