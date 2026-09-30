"Пусть они боятся": в Кремле угрожают дальнейшей конфискацией активов западных компаний

Россия усиливает давление на иностранный бизнес, вводя временное управление активами крупных европейских корпораций, что является прямым политическим сигналом для Европейского Союза.

Как пишет Dilo, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Кремль обвиняет Европейский Союз в причастности к войне в Украине.

Поэтому национализация западных компаний позиционируется Москвой как «асимметричный ответ» на европейские санкции и поддержку Украины.

"Настало время для асимметричных мер. Пусть они подумают, какие меры принимают и какие санкции вводят", - заявил Reuters собеседник в правительстве РФ, непосредственно осведомленный с этими мерами.

Когда у него спросили, какие компании могут стать следующими целями и могут ли российские подразделения итальянского банка "UniCredit" и австрийского кредитора "Raiffeisen" быть переданы во временное управление, он ответил:

"Пусть они боятся".

В свою очередь источник из российского корпоративного сектора, выразившийся на условиях анонимности, обвинил европейские компании в умышленном торможении развития их российских подразделений, что наносит ущерб экономике РФ.

В частности, высокопоставленный глава европейской компании заявил Reuters, что европейские компании ожидают сохранения статус-кво в ближайшем будущем.

Также в Кремле заявили, что эти решения были обусловлены "возрастающим уровнем привлечения этих недружественных стран к непосредственным боевым действиям" против России, но намекнули, что эти меры являются "оборотными".

"Пока мы не видим никаких оснований для изменения ситуации. Мы не слышим никаких здравомыслящих голосов, призывающих к диалогу или к усилиям по исправлению ситуации", - заявил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков.

Национализация иностранного бизнеса в РФ

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 17 сентября подписал указ, которым передал в управление компании Л.Е.В. Менеджмент российских активов Nestle, а также французского ритейлера Auchan и ООО Ле Монлид (бывший Leroy ‌Merlin).

Также Путин передал российские активы международному оптовому оператору Metro во временное управление компании АО УК Торг РУС.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ ввела временное управление в более чем 135 фирмах, связанных с иностранным капиталом.

В 2023 году Путин передал российские активы Danone и пивоваренной компании Carlsberg российским владельцам.

Репрессивные меры Кремля направлены в основном против европейского бизнеса.

Но Путин также передал временному управлению компании, которой руководит племянник председателя Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев, российский завод американской Aptar Group — производителя упаковки и систем дозировки.