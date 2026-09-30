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Новости
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Россия получила рекордную с начала войны прибыль от экспорта нефти

нефть
Россия рекордно увеличила экспорт нефти

Россия получила рекордную с начала войны недельную выручку от экспорта нефти. С 20 по 27 сентября РФ отправляла за границу в среднем 3,99 млн баррелей в сутки, а стоимость вывезенной нефти достигла 2,75 млрд долларов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что росту доходов помогли цены на российскую нефть в районе 110–120 долларов за баррель на фоне дорогой нефти Brent из-за напряженности на Ближнем Востоке, а также увеличения экспорта сырья из-за проблем с переработкой и ограничениями на вывоз дизельного топлива.

Средние цены за четыре недели на основные сорта российской нефти "Urals" и "ESPO" достигли самого высокого уровня за три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставкой нефти на Ближнем Востоке.

"Однако средства от продажи нефти - это лишь часть картины, и их, вероятно, частично компенсирует сокращение поставок нефтепродуктов. Хотя Россия повысила свой прогноз экспорта нефти на 2026 год примерно на 150 000 баррелей в сутки, она снизила прогноз поставок нефтепродуктов примерно на 500 00

В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта Москвы за 28 дней до 27 сентября выросла до 2,39 млрд долларов в неделю, что на 290 млн долларов в неделю больше, чем за период до 20 сентября и является самым высоким показателем с периода до 24 мая.

Важно, что выгоды для Кремля подрываются запретом на зарубежные продажи дизельного топлива, который, как ожидается, будет продлен до октября, а также падением поставок нефтепродуктов из-за ударов украинских беспилотников по российским НПЗ.

Напомним, Россия снизила прогноз добычи нефти на текущий год до самого низкого показателя с 2009 года.

Автор:
Светлана Манько

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