Россия снизила добычу нефти до минимума с 2009 года: как повлияли удары дронов

Россия снизила прогноз добычи нефти на текущий год до самого низкого показателя с 2009 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Согласно проекту правительственного документа, с которым ознакомилось агентство, Москве пришлось пересмотреть и планы экспорта топлива на фоне длительной войны против Украины, западных санкций и систематических атак беспилотников на российскую нефтепереработку.

Падение производства и влияние дронов

По базовому сценарию добыча сырой нефти в России в этом году упадет на 17,2 миллиона тонн — до 494,2 миллиона тонн (около 9,88 миллиона баррелей в сутки).

Снижение оценок на ближайшие годы составляет от 16 до 20 миллионов тонн по сравнению с майскими расчетами.

Главными факторами падения стали эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты и успешные удары украинских дронов по НПЗ. Это повлекло за собой волну внеплановых ремонтов на заводах и вызвало дефицит бензина на внутреннем рынке РФ.

Изменения в экспорте и перенаправлении сырья

Из-за остановки нефтеперерабатывающих заводов россияне вынуждены перенаправлять непереработанную сырую нефть на экспорт, преимущественно в Китай и Индию.

В результате вывоз сырья в этом году может вырасти до 244,7 миллионов тонн, однако уже с 2027 года ожидается стремительное падение поставок за границу.

В то же время экспорт готового топлива несет существенные потери. Чтобы укрощать внутренний кризис и дефицит на АЗС, Кремль ввел запрет на экспорт дизеля и ограничил продажу бензина.

Поэтому годовой экспорт нефтепродуктов сократится сразу на 27,3 миллиона тонн — до 98,5 миллиона тонн, что значительно ниже начальных расчетов российского правительства.

Напомним, Россия в первой половине августа экспортировала через западные порты около 2,3 млн баррелей нефти в сутки — на 15% меньше запланированного объема. Основной причиной стали перебои в Новороссийске, где отгрузки упали примерно вдвое по сравнению с июнем-июлем.