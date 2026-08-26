Экспорт нефти из РФ упал до критической отметки из-за ударов по черноморским портам

Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и черноморские порты наносят ущерб топливным запасам России и одновременно мешают Москве перенаправлять сырую нефть на экспорт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Двойной удар по нефтяной инфраструктуре

По данным отслеживания танкеров, за четыре недели до 23 августа морской экспорт сырой нефти из РФ упал до 3,46 миллиона баррелей в день.

Ранее Москва компенсировала остановку НПЗ увеличением экспорта сырья, однако удары дронов по танкерам и инфраструктуре Черного моря сократили поставки из Новороссийска.

Это заставило Россию перенаправить казахстанскую нефть в Черное море, чтобы освободить мощности в Балтийском порту Усть-Луга.

Постоянные атаки на НПЗ повлекли за собой падение переработки и дефицит бензина и дизеля внутри РФ. Ситуацию осложняют введенный Кремлем запрет на экспорт топлива, что дополнительно сокращает доходы военной казны.

По оценкам ОПЕК, добыча нефти в России упала до 8,89 миллиона баррелей в день – самого низкого показателя за шесть лет.

Падение доходов от экспорта

Объем находящейся в море на танкерах российской нефти снизился до 83 миллионов баррелей, что является минимумом за последний год.

Из-за сокращения физических объемов отгрузок средняя четырехнедельная валовая стоимость экспорта российской нефти упала до 1,65 миллиарда долларов в неделю, что на 80 миллионов долларов меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Напомним, Россия в первой половине августа экспортировала через западные порты около 2,3 млн баррелей нефти в сутки — на 15% меньше запланированного объема. Основной причиной стали перебои в Новороссийске, где отгрузки упали примерно вдвое по сравнению с июнем-июлем.