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Украинские удары по НПЗ срезали экспорт российской нефти: Индия сокращает закупки

танкер
Индия сокращает закупки российской нефти / Depositphotos

Украинские атаки на российские НПЗ и черноморские порты привели к падению заграничных поставок нефти из РФ, заставив индийские заводы сократить ее закупки и искать альтернативы в странах Персидского залива, Западной Африке и Америке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Импорт российской нефти

На закупки оказывают влияние перебои с российским экспортом после атак на нефтеперерабатывающие предприятия и черноморские порты. За последние четыре недели морские поставки российской нефти сократились примерно до 3,5 млн баррелей в день против более 4 млн баррелей в июле.

По оценке старшего менеджера по моделированию Kpler Сумита Ритолии, в августе импорт российской нефти в Индию может составить около 2 млн баррелей в день. В июле этот показатель достигал примерно 2,8 млн баррелей в день.

"Снижение отражает определенную нормализацию после очень активных закупок сырой нефти в последние месяцы, снижение доступности российского экспорта и рост конкуренции со стороны Китая", - сказал он.

Эксперт предполагает, что в ближайшие месяцы поставки российской нефти в Индию могут снова превысить 2 млн баррелей в день.

Индия ищет альтернативу

На фоне уменьшения поставок сырья из РФ, Indian Oil, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, объявила тендеры на закупку нефти, в том числе из США и стран Персидского залива. Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery & Petrochemicals также приобрели нероссийскую нефть.

Индия также конкурирует с Китаем за российскую нефть со скидкой. В частности, интерес к восточно-российской нефти Sokol возрос еще до начала поставок октябрьских партий.

Россия стала основным поставщиком нефти в Индию. В прошлом месяце российская нефть обеспечивала более половины индийского импорта.

Ранее сообщалось, что зависимость Индии от российской нефти достигла рекордного уровня: за полгода страна втрое нарастила закупки у России из-за войны США и Израиля против Ирана, усложнившей поставки из Персидского залива.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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