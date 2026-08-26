Українські удари по НПЗ зрізали експорт російської нафти: Індія скорочує закупівлі

Українські атаки на російські НПЗ та чорноморські порти спричинили падіння закордонних поставок нафти з РФ, змусивши індійські заводи скоротити її закупівлі та шукати альтернативи в країнах Перської затоки, Західній Африці та Америці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Імпорт російської нафти

На закупівлі впливають перебої з російським експортом після атак на нафтопереробні підприємства та чорноморські порти. За останні чотири тижні морські поставки російської нафти скоротилися приблизно до 3,5 млн барелів на день проти понад 4 млн барелів у липні.

За оцінкою старшого менеджера з моделювання Kpler Суміта Рітолії, у серпні імпорт російської нафти до Індії може становити близько 2 млн барелів на день. У липні цей показник сягав приблизно 2,8 млн барелів на день.

"Зниження відображає певну нормалізацію після дуже активних закупівель сирої нафти в останні місяці, зниження доступності російського експорту та зростання конкуренції з боку Китаю", — сказав він.

Експерт припускає, що найближчими місяцями поставки російської нафти до Індії можуть знову перевищити 2 млн барелів на день.

Індія шукає альтернативу

На тлі зменшення постачань сировини з РФ, Indian Oil, найбільша нафтопереробна компанія Індії, оголосила тендери на закупівлю нафти, зокрема зі США та країн Перської затоки. Hindustan Petroleum і Mangalore Refinery & Petrochemicals також придбали неросійську нафту.

Індія також конкурує з Китаєм за російську нафту зі знижкою. Зокрема, інтерес до східноросійської нафти Sokol зріс ще до початку поставок жовтневих партій.

Росія стала головним постачальником нафти до Індії. Минулого місяця російська нафта забезпечувала понад половину індійського імпорту.

Раніше повідомлялося, що залежність Індії від російської нафти сягнула рекордного рівня: за півроку країна втричі наростила закупівлі в Росії через війну США й Ізраїлю проти Ірану, яка ускладнила постачання з Перської затоки.