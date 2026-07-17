Індія відмовила Росії у збільшенні обсягів постачань бензину

Три державні нафтові компанії Індії, до яких Росія звернулася з проханням збільшити постачання бензину на тлі паливної кризи, заявили, що не мають зайвих обсягів палива для експорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у індійських НПЗ.

Росія просить бензин у Індії

За словами співрозмовників агенства, з проханням про додаткові партії бензину до індійських компаній звернулися "Роснефть" і "Газпром нафта", які поставляють нафту на індійський ринок. Російські нафтовики просили як приватні, і державні індійські НПЗ. Серед останніх найбільші - Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum.

Зараз до Росії прямують лише дві партії індійського бензину. Обидві відправила Nayara Energy, в якій часткою 49% володіє "Роснефть".

42 тисячі тонн її бензину з найбільшого в Індії НПЗ Vadinar було завантажено на танкер Agni 18–20 червня, а потім перевантажено на судно Garnet поблизу узбережжя Єгипту. Як очікується, цей бензин прибуде до порту Вітіно в Мурманській області 26 липня.

За словами джерел Reuters, ще один танкер (Varg) із призначеним для Росії бензином зараз прямує до Суецького каналу, де паливо буде перевантажене на інше судно, яке доставить його до одного з портів РФ.

Загалом Індія поставить до Росії менше 100 тисяч тонн бензину, тоді як брак нафтопродуктів на ринку сягає 400-600 тисяч тонн на місяць, за оцінкою Energy Intelligence. Приблизно половину цього дефіциту покриває імпорт із Білорусі та Казахстану.

Росія наростила закупівлі пального в Білорусі до історичного рекорду, намагаючись покрити дефіцит на внутрішньому ринку

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Наразі Росія стикається з найгострішою паливною кризою, спричиненою серією успішних ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив про повну заборону експорту бензину.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року почила імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запровадила повну заборону на експорт дизельного пального.