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Паливна криза: Росія зупиняє експорт дизелю та змушена імпортувати пальне

бензин
Росія зупиняє експорт дизелю та змушена імпортувати пальне

Росія з липня 2026 року починає імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запроваджує повну заборону на експорт дизельного пального. Про це на нараді з урядом повідомив віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на російські медіа.

За словами Новака, уряд РФ також збільшує виробництво пального завдяки нафтопродуктам нижчого екологічного класу та ще на рік продовжив нульове мито на імпорт нафтопродуктів і присадок.

Крім того, російська влада спрямувала на внутрішній ринок раніше накопичені запаси пального, скоротила строки поточних ремонтів нафтопереробних заводів і перенесла планові ремонти на пізніший термін.

За даними російської влади, цього року сезонне зростання попиту на пальне збіглося з низкою позапланових ремонтів НПЗ. На цьому тлі практично по всій країні запровадили обмеження на продаж пального на АЗС, а ціни на бензин і дизель на біржі та для споживачів зростають.

Масштабні обмеження та зниження екостандартів

Заборона на експорт дизельного пального доповнила вже чинні обмеження в РФ:

  • ембарго на експорт бензину діє до кінця липня 2026 року;
  • з 1 червня до 30 листопада 2026 року діє заборона на експорт авіаційного гасу.

Де-факто експорт дизпального припинився ще раніше, а відвантаження продовжував лише орієнтований на експорт газоконденсатний комплекс в Усть-Лузі.

Щоб впоратися з кризою, уряд РФ також продовжив до кінця 2026 року дію постанови, яка дозволяє нафтопереробним заводам випускати бензин і дизель стандарту К5 ("Євро-5") із технічними характеристиками нижчого класу К3 ("Євро-3"). Цей механізм діє в країні з жовтня 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив про повну заборону експорту бензину. Очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив, що Росія може повністю заборонити експорт пального через проблеми на внутрішньому ринку.

Автор:
Максим Кольц