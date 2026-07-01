Росія рекордно збільшила експорт нафти, але її доходи обвалилися

Морський експорт сирої нафти з Росії у червні 2026 року зріс до найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте через стрімке падіння світових цін прибутки Москви від продажу свого головного джерела бюджетних надходжень упали до найнижчого рівня з березня цього року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За підрахунками видання, за чотири тижні до 28 червня середній обсяг морських постачань російської нафти зріс до 4,13 мільйона барелів на добу. А безпосередньо за останній тиждень червня добовий експорт узагалі встановив історичний рекорд, сягнувши 4,63 мільйона барелів.

Загалом за цей тиждень 43 танкери вивезли з російських портів понад 32 мільйони барелів нафти, тоді як тижнем раніше обсяги становили 28,79 мільйона барелів на 38 суднах.

Причини нафтового буму

Такий різкий стрибок постачань значною мірою зумовлений тим, що Україна продовжує успішно атакувати нафтопереробні заводи на території РФ. Нещодавні удари по підприємствах в Уфі, Ярославлі, Слов'янську-на-Кубані, а також вимушена зупинка Московського НПЗ, який може простояти до кінця року, спровокували дефіцит палива всередині Росії. Через неможливість переробити сировину на внутрішньому ринку, Кремль змушений екстрено перенаправляти великі обсяги сирої нафти на зовнішні ринки.

Водночас попит на цю нафту падає. Оскільки Китай та Індія, які є головними покупцями російської сировини, зараз демонструють стриманий попит, обсяг нафти з РФ, яка просто перебуває у танкерах у морі без розвантаження, зріс на третину — до 133 мільйонів барелів. Нафтові вантажі почали масово накопичуватися поблизу Єгипту та в районі архіпелагу Ріау на схід від Сінгапуру, що свідчить про серйозні труднощі Москви з пошуком нових покупців. Якщо санкційні винятки для іранської нафти продовжать після середини серпня, Росії доведеться пропонувати ще більші знижки, щоб розпродати ці запаси.

Обвал світових цін та втрати російського бюджету

Незважаючи на рекордні обсяги вивезеної сировини, фінансові доходи Москви стрімко падають. Це пов'язано з підписанням тимчасової мирної угоди між США та Іраном, яка послабила напругу в Перській затоці та спровокувала загальне падіння світових цін на нафту. Російська марка Urals у Балтійському та Чорному морях за місяць здешевшала більш ніж на 7 доларів — до приблизно 62 доларів за барель. Ціна сорту ESPO на Тихому океані впала до 74,27 долара, а вартість нафти, що постачається до Індії, знижується вже десятий тиждень поспіль, опустившись до 82,47 долара.

У результаті валова вартість російського експорту на чотиритижневій основі впала до 1,9 мільярда доларів на тиждень. Поточні обсяги постачань у 3,56 мільйона барелів на добу з початку року все ще перевищують середньорічні показники за період з 2022 року, проте фінансові втрати від падіння цін повністю перекривають цей кількісний ріст.

Спостерігається і зміна логістики: постачання до азійських клієнтів формально зросли до нового максимуму у 3,98 мільйона барелів на добу, проте понад 2 мільйони барелів зараз перебувають на суднах, які не вказують кінцевий пункт призначення. Танкери часто вказують проміжні зупинки, як-от Суецький канал або Порт-Саїд, приховуючи реальних покупців, тоді як прямі зафіксовані постачання до Індії знизилися до 740 тисяч барелів на добу. Водночас експорт до Туреччини залишається стабільним на рівні 100 тисяч барелів на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія збільшила експорт нафти до рекорду, але її доходи стрімко падають. Тоді середній чотиритижневий показник постачань оцінювався у 3,89 мільйона барелів на добу, проте до кінця червня ситуація для російського бюджету погіршилася через ще більше падіння світових цінових бенчмарків.