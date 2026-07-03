Бензин у регіонах Росії вже дорожчий, ніж у США: яка ціна за літр

Паливна криза підвищила ціни на АЗС у деяких російських регіонах до такого рівня, що вони обігнали цінники на стелах у США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Скільки коштує бензин в РФ

Загалом у Росії за минулий тиждень ціна на бензин зросла на 1,6%, а з початку червня – на 6,7%, що стало рекордом з 2009 року. Річне зростання цін наблизилося до 20% і стало найвищим за останні 16 років.

Станом на кінець червня у 12 суб'єктах РФ бензин АІ-92 коштував дорожче, ніж його аналог у США. За даними Американської автомобільної асоціації, ціна на бензин Regular у США становить у середньому 3,8470 долара за галон або 1,0164 долара за літр. Це 78,32 рубля.

Водночас, у Якутії АІ-92 коштує 78,43 рубля за літр (1,01 дол.), що хоча й не набагато, але дорожче. У Забайкальському краї ціна становить 78,78 рубля за літр (також близько 1,01 дол.), а на Сахаліні та в Магаданській області – 79,05 і 79,91 рубля за літр відповідно (1,02 та 1,03 дол.).

Ще вищі ціни в Калмикії та Кабардино-Балкарії – вони становлять 80,52 рубля (1,04 дол.) та 81,24 рубля (1,05 дол.). На Камчатці бензин коштує 85,41 рубля за літр (1,10 дол.), а у Дагестані – 89,43 рубля (1,15 дол.). У Чечні ціни скакнули до 90,22 рубля (1,16 дол.), а у Республіці Тива – до 97,44 рубля (1,25 дол.).

Від паливної кризи страждають також окуповані українські території. За даними Reuters, ціни на бензин у Севастополі за останній тиждень підскочили на 30%. За підрахунками видання, у багатьох регіонах РФ роздрібні ціни на бензин зросли до одних із найвищих рівнів у Європі.

Ціни на АІ-92 в Криму та Севастополі вже перевищили американські – вони становлять 81,08 та 97,95 рубля за літр відповідно (1,04 та 1,26 дол.). При цьому реальні ціни на бензин на півострові у кілька разів перевищують опубліковані в офіційній статистиці. За інформацією російських ЗМІ, вони сягають 199 рублів за літр (2,56 дол.) у Севастополі та 185–200 рублів (2,38–2,57 дол.) у цілому по Криму.

При цьому окупаційна влада Криму заявила, що найближчим часом великих обсягів пального у продажу не очікується, та закликала мешканців окупованого півострова "набратись терпіння".

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

На тлі регулярних атак українських дронів по російських НПЗ Росія заборонила експорт бензину до 31 липня. А до 30 листопада обмежений експорт авіаційного гасу.

Українські удари по нафтовій інфраструктурі в Росії призвели до того, що у більшості регіонів РФ виник дефіцит пального — росіянам продають його з обмеженнями.

Нещодавно очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив, що Росія може повністю заборонити експорт пального через проблеми на внутрішньому ринку.

Після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.