У Криму найближчим часом великих обсягів пального в продажу не буде

Окупаційна влада Криму заявила, що найближчим часом великих обсягів пального у продажу не очікується, та закликала мешканців окупованого півострова "набратись терпіння".

Про це повідомив призначений Росією голова анексованого півострова Сергій Аксьонов.

"Продовжуються роботи з вирішення паливної кризи. На жаль, найближчим часом великі обсяги палива не надійдуть у продаж. Прошу всіх набратися терпіння", — зауважив він.

За словами Аксьонова, громадський транспорт повністю забезпечений паливом, як і інші комунальні служби, тому повинен працювати без змін і за графіком.

Окремо він прокоментував скарги на "нерівномірний розподіл електроенергії" на півострові. Причинами перебоїв він назвав "протидію противнику" та технічний стан окремих підстанцій, пообіцявши знайти "технічні рішення" для стабілізації ситуації.

Аксьонов пообіцяв, що оперативний штаб щодня напрацьовуватиме заходи щодо "справедливого розподілу" електроенергії.

Ситуація в Криму

У тимчасово окупованому Криму запровадили графіки відключення електроенергії. У Севастополі скорочують роботу громадського транспорту та вводять обмеження для торгівлі та громадського харчування, а також заборонили будь-які масові заходи.

Україна регулярно завдає ударів по військових об'єктах та паливній інфраструктурі в окупованому Криму. Під атаки неодноразово потрапляли нафтобази в Севастополі, Феодосії та Керчі.

Починаючи з 31 травня 2026 року на території тимчасово окупованого росіянами українського Кримського півострова діють обмеження на роздрібну торгівлю бензином.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські ЗМІ пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

На початку червня окупаційна влада Луганщини заявила про запровадження ліміту на продаж бензину на автозаправних станціях, пояснивши це "зростанням попиту на пальне".