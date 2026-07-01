В Крыму в ближайшее время больших объемов горючего в продаже не будет

Оккупационные власти Крыма заявили, что в ближайшее время больших объемов горючего в продаже не ожидается, и призвали жителей оккупированного полуострова "набраться терпения".

Об этом сообщил назначенный Россией глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

"Продолжаются работы по разрешению топливного кризиса. К сожалению, в ближайшее время большие объемы топлива не поступят в продажу. Прошу всех набраться терпения", - отметил он.

По словам Аксенова, общественный транспорт полностью обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы, поэтому должен работать без изменений и по графику.

Отдельно он прокомментировал жалобы на "неравномерное распределение электроэнергии" на полуострове. Причинами перебоев он назвал "противодействие противнику" и техническое состояние отдельных подстанций, пообещав найти "технические решения" для стабилизации ситуации.

Аксенов пообещал, что оперативный штаб будет ежедневно нарабатывать меры по "справедливому распределению" электроэнергии.

Ситуация в Крыму

Во временно оккупированном Крыму были введены графики отключения электроэнергии. В Севастополе сокращают работу общественного транспорта и вводят ограничения для торговли и общественного питания, а также запретили массовые мероприятия.

Украина регулярно наносит удары по военным объектам и топливной инфраструктуре в оккупированном Крыму. Под атаки не раз попадали нефтебазы в Севастополе, Феодосии и Керчи.

Начиная с 31 мая 2026 года, на территории временно оккупированного россиянами украинского Крымского полуострова действуют ограничение на розничную торговлю бензином

Лимиты на продажу горючего начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, существенно осложнивших движение федеральной трассой Р-280 "Новороссия" по направлению Ростова.

Российские СМИ пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.

В начале июня оккупационные власти Луганщины заявили о введении лимита на продажу бензина на автозаправочных станциях, объяснив это "ростом спроса на горючее".