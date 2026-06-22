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В Крыму ввели графики отключений света и прекратили продажу топлива на АЗС

топливный кризис
В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС, а Севастополь переходит в особый режим. Фото: vchaspik.ua

Во временно оккупированном Крыму ввели графики отключения электроэнергии и отменили продажу топлива 22 и 23 июня. В Севастополе сокращают работу общественного транспорта и вводят ограничения для торговли и общественного питания, а также запретили массовые мероприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил назначенный Кремлем гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев после заседания оперативного штаба.

По его словам, ограничения связаны с необходимостью введения усиления мер безопасности и развития логистики после украинских ударов.

Топливо 22 и 23 июня будет отпускаться только по транспорту экстренных и специальных служб.

Общественный транспорт будет работать с 5:30 до 21:00, паромное сообщение временно остановят, перевозку продолжат пассажирские катера. Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты с 7:00 до 20:00, кафе и другие общепиты – с 8:00 до 20:00.

Также в городе не будут включать уличное освещение. Оккупационные власти предупредили о возможных отключениях электроэнергии из-за перегрузки сетей и призвали жителей сократить потребление.

Графики отключения света в Крыму

Днем 21 июня оккупационная энергокомпания "Крымэнергоинформ" сообщила, что из-за "аварий" на объектах электросетей в регионах полуострова вводятся временные графики ограничения электроснабжения.

После атак украинских дронов часть полуострова осталась без электроэнергии, сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.   Telegram .

"Для устранения перегрузки электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РГУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии", – написал он.

Ранее из-за повреждений электросетей частично были обесточены северо-западный, центральный и южнобережный районы Крыма. Также из-за "аварий" остановилось большинство насосных станций, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчезло водоснабжение.

Удары Украины по Крыму

Напомним, Украина регулярно наносит удары по военным объектам и топливной инфраструктуре в оккупированном Крыму. Под атаки не раз попадали нефтебазы в Севастополе, Феодосии и Керчи.

Начиная с 31 мая 2026 года, на территории временно оккупированного россиянами украинского Крымского полуострова действуют ограничения на розничную торговлю бензином.

Лимиты на продажу горючего начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, существенно осложнивших движение федеральной трассой Р-280 "Новороссия" по направлению Ростова.

Российские СМИ пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.

В начале июня оккупационные власти Луганщины заявили о введении   лимита на продажу бензина   на автозаправочных станциях, объяснив это "ростом спроса на горючее".

Автор:
Светлана Манько