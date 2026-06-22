У Криму запровадили графіки відключень світла та припинили продаж палива на АЗС

У тимчасово окупованому Криму запровадили графіки відключення електроенергії і скасували продаж палива 22 та 23 червня. У Севастополі скорочують роботу громадського транспорту та вводять обмеження для торгівлі та громадського харчування, а також заборонили будь-які масові заходи.

Як пише Delo.ua, про це повідомив призначений Кремлем гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв після засідання оперативного штабу.

За його словами, обмеження пов'язані з необхідністю запровадження посилення заходів безпеки та розбудови логістики після українських ударів.

Паливо 22 та 23 червня відпускатиметься лише транспорту екстрених та спеціальних служб.

Громадський транспорт працюватиме з 5:30 до 21:00, поромне сполучення тимчасово зупинять, перевезення продовжать пасажирські катери. Торгові центри, супермаркети та гіпермаркети будуть відкриті з 7:00 до 20:00, кафе та інші заклади громадського харчування – з 8:00 до 20:00.

Також у місті не включатимуть вуличного освітлення. Окупаційна влада попередила про можливі відключення електроенергії через перевантаження мереж і закликала мешканців скоротити споживання.

Графіки відключення світла у Криму

Удень 21 червня окупаційна енергокомпанія "Крымэнергоинформ" повідомила, що через "аварії" на об’єктах електромереж у регіонах півострова вводять тимчасові графіки обмеження електропостачання.

Після атак українських дронів частина півострова залишилася без електроенергії, повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

"Для усунення перевантаження електричних мереж за межами Севастополя за командою диспетчера філії АТ "СО ЄЕС" Чорноморське РДУ в Севастополі запроваджено графік тимчасового відключення споживання електроенергії", – написав він.

Раніше через пошкодження електромереж були частково знеструмлені північно-західний, центральний і південнобережний райони Криму. Також через "аварії" зупинились більшість насосних станцій, унаслідок чого в деяких населених пунктах зникло водопостачання.

Удари України по Криму

Нагадаємо, Україна регулярно завдає ударів по військових об'єктах та паливній інфраструктурі в окупованому Криму. Під атаки неодноразово потрапляли нафтобази в Севастополі, Феодосії та Керчі.

Починаючи з 31 травня 2026 року на території тимчасово окупованого росіянами українського Кримського півострова діють обмеження на роздрібну торгівлю бензином.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські ЗМІ пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

На початку червня окупаційна влада Луганщини заявила про запровадження ліміту на продаж бензину на автозаправних станціях, пояснивши це "зростанням попиту на пальне".