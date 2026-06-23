В Украине падают цены на топливо: дизель подешевел более чем на 12 грн от пиковых значений

Цены на горючее в Украине снижаются под влиянием внешних и внутренних рыночных факторов. От пиковых значений дизельное топливо уже подешевело более чем на 12 грн/л. Только за прошедшую неделю в отдельных сетях АЗС снижение цен достигало 5 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

В то же время стоимость бензина падает медленнее из-за низкой доходности этого сегмента.

По данным директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, разница между таможенной стоимостью и розничной ценой на бензин в июне составляет около $200/т против $293/т в феврале. Для дизельного горючего этот показатель составляет $310/т против $238/т соответственно.

"То есть нет никаких оверзаработков, которые могли бы объяснять торможение снижения цен. На бензине вообще провал по марже, поэтому он особенно и не дешевеет. Экономику АЗС поддерживает дизель, что, впрочем, не мешает ему активно дешеветь", — отметил он.

По словам Куюна, цены на заправках сдерживают значительные запасы топлива, которые сформировали весной из-за риска дефицита из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Таможенная стоимость ресурса на границе за три недели июня составила $1 223/т, или 70,5 грн/л. Доставка в Киев добавляет к стоимости 2,5 грн/л.

"Именно такая минимальная себестоимость горючего сегодня на складах, а реально больше, потому что есть еще более дорогие остатки с мая и даже с апреля. Добавляем сюда 3 грн/л расходов на сбыт, 1 грн авансового ПНП и есть вход на заправку 77 грн/л", — пояснил эксперт.

При этом средняя розничная цена на 22 июня составила 78,5 грн./л. На экономику топливных сетей также давят убытки от российских атак на нефтебазы, заправочные станции и логистические объекты. Эти потери операторы покрывают за свой счет.

Напомним, средняя розничная цена дизельного горючего в Украине 19 июня снизилась на 77 коп./л и составила 79,30 грн/л. Этот показатель впервые за длительное время опустился ниже отметки 80 грн/л.