В Україні падають ціни на пальне: дизель подешевшав більш ніж на 12 грн від пікових значень

Ціни на пальне в Україні знижуються під впливом зовнішніх і внутрішніх ринкових факторів. Від пікових значень дизельне пальне вже здешевшало на понад 12 грн/л. Лише протягом минулого тижня в окремих мережах АЗС зниження цін досягало 5 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Enkorr.

Водночас вартість бензину падає повільніше через низьку прибутковість цього сегмента.

За даними директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, різниця між митною вартістю та роздрібною ціною на бензин у червні становить близько $200/т проти $293/т у лютому. Для дизельного пального цей показник складає $310/т проти $238/т відповідно.

"Тобто немає ніяких оверзаробітків, які могли б пояснювати гальмування зниження цін. На бензині взагалі провал по маржі, тому він особливо і не дешевшає. Економіку АЗС наразі підтримує дизель, що, втім, не заважає йому активно дешевшати", — зазначив він.

За словами Куюна, ціни на заправках стримують значні запаси палива, які сформували навесні через ризик дефіциту через загострення конфлікту на Близькому Сході. Митна вартість ресурсу на кордоні за три тижні червня становила $1 223/т, або 70,5 грн/л. Доставка до Києва додає до вартості 2,5 грн/л.

"Саме така мінімальна собівартість пального сьогодні на складах, а реально більше, бо є ще більш дорогі залишки з травня і навіть з квітня. Додаємо сюди 3 грн/л витрат на збут, 1 грн авансового ПнП і маємо вхід на заправку 77 грн/л", — пояснив експерт.

При цьому середня роздрібна ціна на 22 червня становила 78,5 грн/л. На економіку паливних мереж також тиснуть збитки від російських атак на нафтобази, заправні станції та логістичні об'єкти. Ці втрати оператори покривають за власний рахунок.

Нагадаємо, середня роздрібна ціна дизельного пального в Україні 19 червня знизилася на 77 коп./л і становила 79,30 грн/л. Цей показник уперше за тривалий час опустився нижче позначки у 80 грн/л.