Росія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК: які наслідки

23 червня у Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичний об’єкт компанії ДТЕК. Без світла залишилися 34 тисячі родин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що енергетики компанії оперативно розпочали відновлювальні роботи.

Вже за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки

19 червня російські війська атакували енергетичні об’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

12 червня російські війська атакували теплоелектростанцію компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу один працівник підприємства загинув, ще один отримав поранення.