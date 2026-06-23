Nissan скорочує модельний ряд: популярний у Європі кросовер залишився без електроверсії

Японський автовиробник Nissan припинив роботу над електричною версією своєї найпопулярнішої моделі в Європі Qashqai.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Рішення Nissan зупинити розробку повністю електричного Qashqai пов'язане зі скороченням модельного ряду (з 56 до 45 одиниць) та оптимізацією витрат.

Крок зумовлений тим, що європейський ринок заполонили доступні електромобілі від конкурентів та китайських брендів. Пауза заощадить кошти, але посуне реліз моделі щонайменше до початку 2030-х років, що загрожує відставанням у ключовому сегменті.

Перегляд зобов'язань перед Великою Британією

У 2023 році Nissan обіцяв збирати електричний Qashqai на заводі в Сандерленді, що підтримав британський уряд. Проте через глобальну реструктуризацію розробку тихо зупинили ще на початку минулого року.

Наразі компанія веде переговори з Лондоном щодо фінансової підтримки нової дорожньої карти. В Сандерленді випускають електричний Leaf, а згодом додадуть електрокросовер Juke.

У Nissan не коментують долю електричного Qashqai, посилаючись на значну волатильність попиту в Європі, але зазначають, що дотримуються збалансованої стратегії та розширюють лінійку гібридів. Уряд Великої Британії також відмовився від коментарів.

Жорстка конкуренція та нові правила

Класичний та гібридний Qashqai забезпечує 45% усіх європейських продажів марки. На тлі пом'якшення екологічних вимог у Великій Британії Nissan отримує шанс зосередитися саме на гібридах у Сандерленді.

Паралельно компанія підписала угоду з китайською Chery щодо вивчення можливостей виробництва їхніх авто на одній із ліній британського заводу.

Схожі зміни відбуваються в США, де Nissan призупинив випуск двох електричних позашляховиків на користь гібридів. Ситуацію у Великій Британії також ускладнюють нові правила ЄС щодо локалізації виробництва компонентів для електрокарів.

Нагадаємо, Nissan очікує понад 1 мільярд доларів прибутку попри війну в Ірані. Японський автовиробник оприлюднив прогноз, згідно з яким компанія розраховує мінімізувати негативні наслідки від близькосхідного конфлікту для своєї маржинальності завдяки жорсткому зниженню операційних витрат та оперативній перебудові логістичних ланцюжків.