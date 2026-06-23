Nissan сокращает модельный ряд: популярный в Европе кроссовер остался без электроверсии

Японский автопроизводитель Nissan прекратил работу над электрической версией своей популярной модели в Европе Qashqai.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Решение Nissan остановить разработку полностью электрического Qashqai связано с сокращением модельного ряда (с 56 до 45 единиц) и оптимизацией затрат.

Шаг предопределен тем, что европейский рынок заполонили доступные электромобили от конкурентов и китайских брендов. Пауза сэкономит средства, но сдвинет релиз модели не менее к началу 2030-х годов, что чревато отставанием в ключевом сегменте.

Просмотр обязательств перед Великобританией

В 2023 году Nissan обещал собирать электрический Qashqai на заводе в Сандерленде, поддержавшем британское правительство. Однако из-за глобальной реструктуризации разработку тихо остановили еще в начале прошлого года.

В настоящее время компания ведет переговоры с Лондоном по финансовой поддержке новой дорожной карты. В Сандерленде выпускают электрический Leaf, а затем добавят электрокроссовер Juke.

В Nissan не комментируют судьбу электрического Qashqai, ссылаясь на значительную волатильность спроса в Европе, но отмечают, что соблюдают сбалансированную стратегию и расширяют линейку гибридов. Правительство Великобритании также отказалось от комментариев.

Жесткая конкуренция и новые правила

Классический и гибридный Qashqai обеспечивает 45% всех европейских продаж марки. На фоне смягчения экологических требований в Великобритании Nissan получает шанс сосредоточиться именно на гибридах Сандерленда.

Параллельно компания подписала соглашение с китайской Chery по изучению возможностей производства их автомобилей на одной из линий британского завода.

Сходные изменения происходят в США, где Nissan приостановил выпуск двух электрических внедорожников в пользу гибридов. Ситуацию в Великобритании также усложняют новые правила ЕС по локализации производства компонентов для электрокаров.

Напомним, Nissan ожидает более 1 миллиарда долларов прибыли несмотря на войну в Иране. Японский автопроизводитель обнародовал прогноз, согласно которому компания рассчитывает минимизировать негативные последствия ближневосточного конфликта для своей маржинальности благодаря жесткому снижению операционных расходов и оперативной перестройке логистических цепочек.