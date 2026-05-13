Nissan ожидает более 1 миллиарда долларов прибыли несмотря на войну в Иране

Японский автопроизводитель Nissan Motor объявил денежный прогноз на текущий год. Компания ожидает получить более 1 млрд долларов прибыли, поскольку рассчитывает на минимальные убытки от войны в Иране благодаря снижению затрат и изменению логистики.

По оценкам компании, конфликт на Ближнем Востоке уменьшит операционную прибыль, которую прогнозируют на уровне 1,27 млрд долларов, менее чем на 15 млрд иен. Этот прогноз охватывает только первое полугодие текущего бизнес-года.

Новые решения и экономия

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса отметил, что компания смогла сохранить стабильные поставки на Ближний Восток, несмотря на транспортные проблемы из-за боевых действий.

Главные факты по прогнозу компании:

Альтернативные пути: Nissan нашел новые обходные маршруты для доставки машин, хотя из-за конфликта ожидает временное падение продаж на 19 тысяч автомобилей.

Сравнение с конкурентами: потери Nissan значительно меньше, чем у компании Toyota, которая оценила свои убытки от войны в Иране в 4,3 млрд долларов.

Снижение издержек: главным источником прибыли станет экономия на производстве и закупках. Это поможет перекрыть негативный эффект от американских тарифов и жесткой конкуренции китайскими электрокарами.

За прошлый финансовый год, завершившийся в марте, Nissan получил 58 млрд иен прибыли, что оказалось лучше пессимистических прогнозов аналитиков.

Напомним, Nissan объявил о внедрении системы автономного вождения на базе искусственного интеллекта в 90 процентов своих будущих моделей для возобновления продаж. Такая интеграция ИИ является частью глобального плана автопроизводителя, стремящегося ежегодно продавать по миллиону автомобилей на важных для себя рынках США и Китая.