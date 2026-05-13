Украинцы приобрели более 13 тысяч бензиновых легковушек за месяц: какое авто самое популярное

авто
Hyundai Tucson возглавил рейтинг новых бензиновых автомобилей в Украине

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 13,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего объема 2,4 тыс. автомобилей составляли новые машины, что на 12% больше, чем в прошлом. В то же время, количество импортируемых подержанных бензиновых авто выросло на 16% — до 11,2 тыс. единиц.

Среди новых бензиновых легковушек наибольший спрос в апреле имел Hyundai Tucson, разошедшийся тиражом 182 автомобиля. В пятерку самых популярных также вошли BMW 3 с результатом 132 авто, Mazda CX5 – 130 единиц, Skoda Karoq – 123 автомобиля и Suzuki SX4 – 116 машин.

В сегменте импортируемых подержанных автомобилей лидером стал Volkswagen Tiguan, пополнивший в апреле украинский автопарк в количестве 730 единиц. Второе место занял Volkswagen Golf с показателем 692 автомобиля, третье – Nissan Rogue, которых зарегистрировали 612 единиц.

Также в пятерку самых популярных подержанных бензиновых авто вошли Audi Q5 с результатом 605 машин и Audi A4 – 352 автомобиля.

В итоге сегмент бензиновых легковушек продолжает демонстрировать рост на украинском рынке, а основной спрос и дальше формируют импортируемые подержанные автомобили.

Напомним, в апреле автомобили с традиционными двигателями охватили 58% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 56%.

Автор:
Татьяна Гойденко