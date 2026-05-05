Украинцы предпочитают бензиновые авто. На втором месте – гибриды

Моторные предпочтения в апреле / Укравтопром

В апреле автомобили с традиционными двигателями охватили 58% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 56%.

Отмечается, что наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 39% мартовских продаж новых авто, в прошлом году было 36%.

Доля гибридных авто увеличилась с 29% до почти 33%.

Дизельные автомобили охватили 19%, против 20% в апреле 2025 года.

С около 15% до 9% упала доля электромобилей.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:

  • бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;
  • гибридные – Toyota RAV-4;
  • дизельные – Renault Duster;
  • электро – BYD Leopard 3;
  • авто с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в апреле в Украине было реализовано почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% больше результатов апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 г. объем продаж увеличился на 5%.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в апреле стал кроссовер Renault Duster.

Автор:
Светлана Манько