Украинцы предпочитают бензиновые авто. На втором месте – гибриды
В апреле автомобили с традиционными двигателями охватили 58% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 56%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Моторные предпочтения в апреле
Отмечается, что наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 39% мартовских продаж новых авто, в прошлом году было 36%.
Доля гибридных авто увеличилась с 29% до почти 33%.
Дизельные автомобили охватили 19%, против 20% в апреле 2025 года.
С около 15% до 9% упала доля электромобилей.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Самые популярные модели
По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:
- бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;
- гибридные – Toyota RAV-4;
- дизельные – Renault Duster;
- электро – BYD Leopard 3;
- авто с ГБО – Hyundai Tucson.
Напомним, в апреле в Украине было реализовано почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% больше результатов апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 г. объем продаж увеличился на 5%.
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в апреле стал кроссовер Renault Duster.