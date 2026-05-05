Украинцы предпочитают бензиновые авто. На втором месте – гибриды

В апреле автомобили с традиционными двигателями охватили 58% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 56%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Моторные предпочтения в апреле

Отмечается, что наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 39% мартовских продаж новых авто, в прошлом году было 36%.

Доля гибридных авто увеличилась с 29% до почти 33%.

Дизельные автомобили охватили 19%, против 20% в апреле 2025 года.

С около 15% до 9% упала доля электромобилей.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:

бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;

гибридные – Toyota RAV-4;

дизельные – Renault Duster;

электро – BYD Leopard 3;

авто с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в апреле в Украине было реализовано почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% больше результатов апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 г. объем продаж увеличился на 5%.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в апреле стал кроссовер Renault Duster.