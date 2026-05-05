Українці віддають перевагу бензиновим авто. На другому місці – гібриди

Моторні вподобання у квітні
Моторні вподобання у квітні / Укравтопром

У квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили 58% ринку нових легковиків. У минулому році цей показник становив 56%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання у квітні

Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39% березневих продажів нових авто, торік було 36%.

Частка гібридних авто збільшилась з 29% до майже 33%.

Дизельні авто охопили 19%, проти 20% у квітні 2025 року.

Натомість з близько 15% до 9% впала частка електромобілів.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:

  • бензинові авто –Hyundai  Tucson; 
  • гібридні – Toyota RAV-4; 
  • дизельні –Renault Duster;
  • електро – BYD Leopard 3;
  • авто з ГБО – Hyundai  Tucson.

Нагадаємо, у квітні в Україні було реалізовано майже 6,2 тис. нових легкових авто.  Цей показник на 3% перевищує результати квітня 2025 року. Порівняно з березнем 2026 року обсяг продажів збільшився на 5%.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у квітні став кросовер Renault Duster.

Автор:
Світлана Манько