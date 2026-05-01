У березні попит на нові легковики в Україні збільшився на 5%: яка модель стала бестселером

Протягом минулого місяця українці придбали близько 6,2 тис. нових легкових автомобілів. Цей показник на 3% перевищує результати квітня 2025 року. Порівняно з березнем 2026 року обсяг продажів збільшився на 5%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укравтопром".

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota. Бестселером серед моделей обрано компактний кросовер Renault Duster.

До десятки лідерів квітня 2026 року увійшли такі марки:

Toyota — 760 од. (+7% до квітня 2025 року); Renault — 653 од. (+19%); Skoda — 450 од. (-18%); BYD — 448 од. (+53%); BMW — 442 од. (+45%); Volkswagen — 412 од. (-23%); Hyundai — 337 од. (+17%); Mazda — 244 од. (+230%); Nissan — 216 од. (-3%); Suzuki — 188 од. (-30%).

З початку 2026 року в Україні реалізовано понад 21,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у березні 2026 року український автопарк поповнили 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. У річному вимірі попит зріс на 22%.