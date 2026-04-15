Попит на бензинові авто зріс на 22%: що купували українці у березні

У березні 2026 року український автопарк поповнили 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. У річному вимірі попит зріс на 22%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загального обсягу 2,5 тис. авто становили нові (+33% р/р), тоді як 10,6 тис. — імпортовані вживані (+19%). Таким чином, ринок продовжує демонструвати перевагу сегмента авто з пробігом, хоча нові моделі показують швидші темпи зростання.

Серед нових бензинових легковиків лідером став Hyundai Tucson із результатом 212 реєстрацій. Далі йдуть Mazda CX-5 та Suzuki SX4 (по 123 авто), Renault Duster (107), Skoda Karoq (97) та Kia Sportage (96).

У сегменті імпортованих вживаних авто першість утримує Volkswagen Tiguan (705 од.). До топ-5 також увійшли Volkswagen Golf (628), Nissan Rogue (585), Audi Q5 (562) та Audi A4 (319).

Зростання сегмента бензинових авто відбувається на тлі відновлення попиту на індивідуальний транспорт, однак структура ринку залишається зміщеною в бік імпорту вживаних автомобілів.

Нагадаємо, у лютому автопарк України поповнився 10,8 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.