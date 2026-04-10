Дороге пальне змінює авторинок: дизель втрачає позиції, електромобілі зростають

Березень 2026 року позначився різким зростанням цін на пальне, що суттєво вплинуло на структуру попиту на автомобільному ринку. Середня ціна бензину А-95 сягнула 72 грн за літр, дизельного пального — 86 грн за літр. Це стало ключовим фактором перерозподілу попиту в усіх сегментах — нових автомобілів, імпорту та внутрішнього вторинного ринку.

На внутрішньому вторинному ринку частка дизельних автомобілів зменшилася на 2,6 відсоткового пункту — до 27,6%. Висока вартість дизельного пального суттєво знижує економічну доцільність експлуатації таких авто, особливо для масового сегмента.

Водночас частка електромобілів зросла на 3,1 відсоткового пункту — до 6,5%. Зростання цін на традиційні види пального стимулює переорієнтацію споживачів на альтернативні види транспорту, зокрема електромобілі.

У сегменті імпорту вживаних автомобілів також зафіксовано зниження частки дизельних авто на 1,1 відсоткового пункту та бензинових — на 2 відсоткові пункти. Натомість частка електромобілів зросла до 8,9%, додавши 3,2 відсоткового пункту.

Окремі реєстрації автомобілів на альтернативних видах пального залишаються поодинокими. Зокрема, у березні зареєстровано один автомобіль Toyota Mirai з водневим типом живлення. Враховуючи відсутність відповідної інфраструктури, такі випадки не формують ринкової тенденції.

Сегмент нових автомобілів демонструє найбільш суттєві зміни у структурі попиту. Частка дизельних авто скоротилася на 3,5 відсоткового пункту — до 22,1%. Високі ціни на дизельне пальне суттєво впливають на рішення покупців у цьому сегменті.

Натомість зростає попит на гібридні автомобілі, частка яких досягла 32% (+1,3 відсоткового пункту). Бензинові авто також дещо зміцнили позиції (+1,6 відсоткового пункту), переважно за рахунок перерозподілу попиту з дизельного сегмента.

Водночас у березні автомобілі з традиційними двигунами охопили 64% ринку нових легковиків. У минулому році цей показник становив 58%.