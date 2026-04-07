Попит на вживані авто зріс на 17%: що обирають українці

У березні 2026 року внутрішній ринок вживаних автомобілів в Україні продемонстрував суттєве пожвавлення. Загальна кількість угод купівлі-продажу сягнула 69 862, що на 17,2% більше порівняно з лютим. Водночас у річному вимірі ринок скоротився на 8,2%, однак поточна динаміка свідчить про відновлення попиту після зимового періоду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Внутрішні перепродажі залишаються ключовим сегментом авторинку, забезпечуючи основний обсяг операцій. Саме вживані автомобілі залишаються найбільш доступним варіантом для більшості українців — як для особистого користування, так і для бізнесу.

У вподобаннях покупців зберігається стабільний тренд: домінують європейські виробники, насамперед Volkswagen, який традиційно утримує лідерство. Також високі позиції займають Renault та Škoda. Водночас преміальні німецькі марки, зокрема BMW, поступово зміцнюють свої позиції, витісняючи дешевші моделі минулих десятиліть.

У модельному сегменті беззаперечним лідером залишається Volkswagen Passat, який зберігає статус одного з найпопулярніших авто серед українців. Також стабільно високий попит утримує Daewoo Lanos — як доступний варіант для першого автомобіля.

Окрему увагу привертає активність у преміальному сегменті. У березні на внутрішньому ринку було перепродано 253 автомобілі бренду Porsche. Крім того, зафіксовано поодинокі угоди з ультралюксовими авто, серед яких Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce та Maserati.

Структура ринку за типами пального також змінюється. Бензинові авто залишаються найпоширенішими з часткою понад 42%. Водночас найдинамічніше зростання демонструють електромобілі — їхня частка зросла до 6,5%, що є найвищим приростом серед усіх сегментів. Натомість дизельні авто та транспорт із газобалонним обладнанням втрачають частку.

Експерти відзначають, що зростання цін на пальне та розвиток зарядної інфраструктури стимулюють українців дедалі частіше обирати електромобілі навіть на вторинному ринку.

Нагадаємо, на початку 2026 року частка електромобілів на ринку нових авто в Україні різко скоротилася — з майже 50% у грудні 2025 року до лише 3% у лютому. Це стало наслідком одразу кількох факторів. Водночас війна на Близькому Сході, що спричинила стрімке зростання світових цін на нафту, вже призвела до подвоєння інтересу українців до "електричок".