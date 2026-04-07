Спрос на подержанные авто вырос на 17%: что выбирают украинцы

В марте 2026 года внутренний рынок подержанных автомобилей в Украине продемонстрировал существенное оживление. Общее количество сделок купли-продажи достигло 69 862, что на 17,2% больше по сравнению с февралем. В то же время в годовом исчислении рынок сократился на 8,2%, однако текущая динамика свидетельствует о возобновлении спроса после зимнего периода.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Внутренние перепродажи остаются ключевым сегментом авторынка, обеспечивая основной объем сделок. Именно автомобили остаются наиболее доступным вариантом для большинства украинцев — как для личного пользования, так и для бизнеса.

В предпочтениях покупателей сохраняется стабильный тренд: доминируют европейские производители, в первую очередь Volkswagen, традиционно удерживающий лидерство. Также высокие позиции занимают Renault и Škoda. В то же время, премиальные немецкие марки, в частности BMW, постепенно укрепляют свои позиции, вытесняя более дешевые модели прошлых десятилетий.

В модельном сегменте безоговорочным лидером остается Volkswagen Passat, сохраняющий статус одного из самых популярных авто среди украинцев. Также стабильно высокий спрос удерживает Daewoo Lanos – как доступный вариант для первого автомобиля.

Отдельное внимание привлекает активность в премиальном сегменте. В марте на внутреннем рынке было перепродано 253 автомобиля бренда Porsche. Кроме того, зафиксированы единичные сделки с ультралюксовыми авто, среди которых Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce и Maserati.

Структура рынка по типам горючего также меняется. Бензиновые авто остаются наиболее распространенными с долей более 42%. В то же время, самый динамичный рост демонстрируют электромобили — их доля выросла до 6,5%, что является самым высоким приростом среди всех сегментов. Вместо этого дизельные авто и транспорт с газобаллонным оборудованием теряют долю.

Эксперты отмечают, что рост цен на горючее и развитие зарядной инфраструктуры стимулируют украинцев все чаще выбирать электромобили даже на вторичном рынке.

Напомним, в начале 2026 года доля электромобилей на рынке новых авто в Украине резко сократилась — с почти 50% в декабре 2025 года до 3% в феврале. Это стало следствием нескольких факторов. В то же время война на Ближнем Востоке, повлекшая стремительный рост мировых цен на нефть, уже привела к удвоение интереса украинцев к "электричкам".