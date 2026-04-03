Перепродажи электромобилей внутри Украины взлетели на 124,6% из-за цен на бензин

Март 2026 войдет в историю украинского авторынка как месяц возвращения к тотальной электрификации. Суммарно в новом и подержанном сегменте было зафиксировано 6361 регистрацию электромобилей. Главный сенсационный показатель — взрывной рост внутренних перепродаж, подскочивших на невероятные 124,6% по сравнению с февралем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Такой аномальный спрос стал прямым следствием топливного шока из-за роста стоимости дизельного топлива и бензина.

Рынок электромобилей продемонстрировал положительную динамику по всем направлениям. Кроме внутренних перепродаж, существенно добавил импорт подержанной техники (+84,9%) и сегмент новых авто ( + 55,5% ) .

"Хотя в годовом измерении импортные показатели все еще ниже прошлогодних из-за высокой базы сравнения, мартовский рывок четко указывает на смену парадигмы: электромобиль перестал быть экзотикой для энтузиастов и стал средством экономической выживаемости для массового потребителя", - констатируют аналитики.

Они добавляют, что перепродажи электричек внутри страны взлетели на 124,6%. Лидерство удерживают Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Model Y. Также в первой десятке внутреннего рынка крепко держатся европейские и корейские городские модели.

В сегменте "свежепригнанных" электромобилей структура предпочтений почти идентична внутреннему рынку, но с большим акцентом на свежие годы выпуска и лучшее техническое состояние.

Китайская доминация

В то же время сегмент новых электромобилей в марте стал территорией безоговорочного лидерства китайских брендов BYD и Zeekr. Новый BYD Leopard 3 стал лидером луны.

Напомним, в начале 2026 года доля электромобилей на рынке новых авто в Украине резко сократилась — с почти 50% в декабре 2025 года до 3% в феврале. Это стало следствием нескольких факторов. В то же время война на Ближнем Востоке, повлекшая стремительный рост мировых цен на нефть, уже привела к удвоению интереса украинцев к "электричкам".