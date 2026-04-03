Перепродажі електромобілів всередині України злетіли на 124,6% через ціни на бензин

У березні ринок електромобілів просто «вибухнув» / Depositphotos

Березень 2026 року увійде в історію українського авторинку як місяць повернення до тотальної електрифікації. Сумарно у новому та вживаному сегменті  було зафіксовано 6 361 реєстрацію електромобілів. Головний сенсаційний показник — вибухове зростання внутрішніх перепродажів, які підскочили на неймовірні 124,6% порівняно з лютим.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Такий аномальний попит став прямим наслідком паливного шоку через зростання вартості дизельного пального та бензину.

Ринок електромобілів продемонстрував позитивну динаміку в усіх напрямках. Окрім внутрішніх перепродажів, суттєво додав імпорт вживаної техніки (+84,9%) та сегмент нових авто (+55,5%).

"Хоча в річному вимірі імпортні показники все ще нижчі за минулорічні через високу базу порівняння, березневий ривок чітко вказує на зміну парадигми: електромобіль перестав бути екзотикою для ентузіастів і став засобом економічного виживання для масового споживача", - констатують аналітики.

Вони додають, що перепродажі електричок всередині країни злетіли на +124,6%. Лідерство утримують Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Model Y. Також у першій десятці внутрішнього ринку міцно тримаються європейські та корейські міські моделі.

У сегменті "свіжопригнаних" електромобілів структура вподобань майже ідентична внутрішньому ринку, але з більшим акцентом на свіжі роки випуску та кращий технічний стан.

Китайська домінація

Натомість сегмент нових електромобілів у березні став територією беззаперечного лідерства китайських брендів  BYD та Zeekr. Новий BYD Leopard 3 став лідером місяця.

Нагадаємо, на початку 2026 року частка електромобілів на ринку нових авто в Україні різко скоротилася — з майже 50% у грудні 2025 року до лише 3% у лютому. Це стало наслідком одразу кількох факторів. Водночас війна на Близькому Сході, що спричинила стрімке зростання світових цін на нафту, вже призвела до подвоєння інтересу українців до "електричок". Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько