Частка електромобілів на українському ринку нових авто впала з 50% до 3%, але війна з Іраном стрімко повертає попит

На початку 2026 року частка електромобілів на ринку нових авто в Україні різко скоротилася — з майже 50% у грудні 2025 року до лише 3% у лютому. Це стало наслідком одразу кількох факторів. Водночас війна на Близькому Сході, що спричинила стрімке зростання світових цін на нафту, вже призвела до подвоєння інтересу українців до "електричок".

Про це Delo.ua розповіли експерти авторинку — аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький та засновник дослідницької компанії AUTO-Consulting Олег Омельницький.

За словами Омельницького, у лютому 2026 року частка електромобілів на ринку нових авто була лише 3% проти майже 50% у грудні. Таке стрімке падіння частки електрокарів експерт пояснює кількома чинниками.

"На цей результат вплинули три речі: запровадження ПДВ при імпорті електромобілів, перегрітий ринок наприкінці минулого року і відключення електрики в січні-лютому", — зазначив він.

Крім того, за його словами, ситуацію посилило зростання вартості зарядки на публічних електрозарядних станціях.

"Фактично нова ціна на електрику зробила експлуатацію електромобілів менш вигідною, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння", — пояснив Омельницький.

Блекаути могли вплинути на рішення покупців

Аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький зазначає, що енергетична нестабільність справді могла впливати на рішення частини автомобілістів обрати класичний автомобіль замість електрокару. Водночас експерт наголошує, що точно відокремити такі рішення у статистиці неможливо.

"Відшарувати продажі "через блекаути" і "тому що вирішив оновити машину", на жаль, неможливо. Крім того, наклався фактор повернення ПДВ і ажіотаж наприкінці 2025 року, а потім просідання ринку на початку 2026-го", — зазначив Новицький.

Дорожче пальне знову підвищує інтерес до електрокарів

Водночас у березні ситуація почала змінюватися через інший фактор — подорожчання бензину і дизеля, спричинене ескалацією на Близькому Сході. За словами Новицького, це вже відображається у статистиці продажів.

"На щоденному моніторингу ми бачимо з 1 березня подвійне зростання частки фактично проданих електромобілів у порівнянні з січнем-лютим", — розповів він.

Експерт вважає, що це виглядає саме як реакція на зростання вартості пального, а не поступове відновлення попиту після грудня 2025 року.

"Це підтверджує думку, що саме високі ціни на пальне спонукають більше українців купувати електромобілі заради економії", — пояснив Новицький.

Подібну тенденцію відзначає і Олег Омельницький. За його словами, війна на Близькому Сході та зростання вартості нафти і палива знову повернули попит до електрокарів. Він додає, що чим більше буде дорожчати паливо, тим популярнішими ставатимуть електрокари.

Радикальної зміни авторинку не буде

Попри тимчасові коливання попиту, експерти не очікують кардинальної зміни структури авторинку у 2026 році. Однією з головних причин є великий розрив у цінах між різними типами автомобілів.

За словами Новицького, середня ціна вживаного електромобіля в Україні зараз становить близько $18 800, тоді як гібридного авто — $21 000. Водночас середній чек на вторинному ринку легковиків загалом становить лише близько $6500.

"Розрив між масмаркетом ДВЗ та гібрид/електро значний. Навіть якщо дивитися на "вхідні" ціни, різниця становитиме плюс 30–50% у грошах", — пояснив він.

Експерт додає, що український авторинок майже не має доступного фінансування, адже більшість угод відбувається за готівку, часто у валюті.

"Тому значна частина покупців фізично не має можливості перейти в інший паливний клас, навіть якщо розуміє переваги електромобілів", — підсумував Новицький.

Нагадаємо, чи втратять китайські бренди частку ринку у 2026 році.