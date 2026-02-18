ТОП-10 найпопулярніших б/в електромобілів в Україні (січень 2026)

Внутрішній ринок вживаних авто демонструє особливу динаміку на тлі кардинально змінених умов імпорту. Січень 2026 року пройшов під знаком нової реальності: поки імпорт різко загальмував через повернення ПДВ, внутрішній ринок отримав додаткове навантаження. За даними Інституту досліджень авторинку , у січні кількість оголошень про продаж вживаних електромобілів скоротилася до 6,7 тис. (проти 11,3 тис. на піку в березні 2025-го). Попри прогнози скептиків, масового «скидання» пригнаних авто не відбулося — українці купували машини переважно для власного споживання. Власники не поспішають продавати свої авто, адже купити наступне тепер доведеться вже з урахуванням 20% ПДВ. Читайте на Delo.ua більше про актуальний стан вторинного ринку авто станом на січень 2026 року.

Рейтинг найпопулярніших б/в електромобілів в Україні у січні та як змінилися ціни на них

Далі — зміна середніх (медіанних) цін на топ-10 найпопулярніших на ринку електромобілів, з урахуванням наймасовішого року випуску для кожної, але без урахування конкретної версії чи комплектації.

Середні ціни на електромобілі Volkswagen e-Golf (2015) та Volkswagen ID.4 на вторинному ринку

Volkswagen e-Golf (2015)

Volkswagen e-Golf 2015

Електричний варіант культового хетчбека впевнено тримається серед лідерів внутрішнього ринку. Модель пропонує покупцям звичну німецьку якість та ергономіку без радикальних змін у дизайні. e-Golf ідеально підходить для тих, хто переходить на електрокар, але цінує класичний європейський стиль.

Позиціонується як надійний та практичний міський транспорт. Стабільні $8 600. Магія значка Volkswagen в Україні продовжує працювати безвідмовно.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

Масовий електричний кросовер представляє середній клас SUV і поєднує німецьку якість та звичну ергономіку Volkswagen з новітніми електротехнологіями. Він пропонує комфортний салон та збалансовані характеристики для щоденного використання. Це важлива модель у стратегії Volkswagen щодо електрифікації. Попри появу нових китайських моделей бренду, ID.4 зберігає стабільний попит на вторинному ринку серед тих, хто шукає перевірене рішення у середньому класі.

Далі у нас йдуть популярні моделі китайського та корейського автопрому.

Середні ціни на електромобілі BYD Song Plus (2025), Hyundai Kona Electric (2020) та KIA Niro (2020) на вторинному ринку

BYD Song Plus (2025)

BYD Song Plus (2025)

Китайський електричний кросовер, який стрімко завоював увагу українських покупців завдяки сучасному оснащенню, просторому салону та конкурентній ціні. BYD Song Plus пропонує багатий список технологій за гроші, за які конкуренти пропонують значно скромніше. Ціна зросла з $26 500 до $28 950. Окрім ПДВ, на ціну вплинули обмеження самого Китаю на експорт нових авто (правило 180 днів).

Hyundai Kona Electric (2020)

Hyundai Kona Electric (2020)

Модель ідеально підходить для тих, хто шукає надійний, але не надто дорогий сімейний кросовер. Hyundai Kona Electric привертає увагу сучасним зовнішнім виглядом, великим запасом ходу та технологічним оснащенням — це автомобіль для тих, хто шукає баланс між практичністю кросовера та економічністю електротяги.

Відрізняється перевіреною якістю від корейського виробника. Додала близько $800, досягнувши позначки $17 500. Попит на версію 64 кВт/год залишається стабільно високим.

KIA Niro (2020)

KIA Niro (2020)

Корейський компактний кросовер у гібридній та електричній версіях привертає увагу своєю економічністю, зручністю та надійністю корейської збірки.

Це автомобіль для тих, хто шукає практичність та сучасні технології за розумну ціну. KIA Niro вирізняється універсальністю та однаково добре почувається у міських заторах і на довгих трасах. Продемонструвала коливання, але в підсумку закріпилася на рівні $19 375.

Далі наш топ продовжують три моделі “електричок”, які постійно займають лідерські позиції в топах.

Середні ціни на електромобілі Nissan Leaf (2014), Renault Zoe (2020) та Tesla Model 3 (2018) на вторинному ринку

Nissan Leaf (2014)

Nissan Leaf (2014)

Беззаперечний лідер внутрішнього ринку електромобілів і справжній «народний» електрокар. Він належить до початкового та середнього сегментів, пропонуючи доступність і надійність, яку підтверджено роками експлуатації по всьому світу.

Leaf ідеально підходить для міських поїздок завдяки компактним розмірам, простоті обслуговування та мінімальним витратам на утримання. Ціна стабільна — біля $6 750. Але фактично він подорожчав, адже батареї з кожним роком деградують, а ціна не падає.

Renault Zoe (2020)

Renault Zoe (2020)

Компактний хетчбек представляє європейський бюджетний сегмент і пропонує високу практичність як доступна альтернатива дорожчим електрокарам. Zoe ідеально підходить для міських поїздок завдяки невеликим розмірам та економічності, а низька вартість експлуатації робить її популярним вибором для щоденного використання. Демонструє залізну стабільність — ціна за рік змінилася з $12 150 до $12 200. Модель «вариться» у власному соку всередині країни, майже не реагуючи на зовнішні чинники.

Tesla Model 3 (2018)

Tesla Model 3 (2018)

Модель представляє сегмент високотехнологічних седанів і вважається еталоном для електромобілів. Tesla Model 3 приваблює покупців футуристичним інтер'єром із великим центральним дисплеєм, вражаючим прискоренням та передовим автопілотом.

Це вибір тих, хто цінує інновації, швидкість та стиль без переплати за преміальний статус. Тримається в районі $16 500. Великі черги на СТО для відновлення «битків» зі США стримують масовий вихід цих авто на ринок, що підтримує стабільність цін.

І нарешті, моделі, які зняли з виробництва у 2026 році — Model S та Model X.

Середні ціни на електромобілі Tesla Model S (2014) та Tesla Model Y (2023) на вторинному ринку

Tesla Model S (2015)

Tesla Model S (2015)

Знаковий преміальний електричний седан, що поєднує революційну продуктивність, високу дальність ходу та футуристичний технологічний інтер'єр. Tesla Model S вважається символом електричної революції, який встановлював стандарти для всієї галузі.

Після оголошення про зняття з виробництва у 2026 році модель набула особливого статусу на вторинному ринку. Ціна коливається навколо $14 400. Тепер це не просто авто, а потенційний об'єкт для колекціонування.

Tesla Model Y (2023)

Tesla Model Y (2023)

Електричний кросовер поєднує простір та практичність SUV із передовими технологіями та фірмовою динамікою Tesla. Автомобіль пропонує великий салон, значний запас ходу та швидку зарядку, що робить його ідеальним для сімейного використання та довших подорожей. Попит на Model Y залишається незмінно високим попри зміни ринкових умов. Найстабільніша ціна серед усього топу — $28 000. Оновлення Juniper не викликало обвалу цін на попередню версію.

Що рухає внутрішнім ринком

На відміну від імпорту, де сталася різка зупинка через повернення ПДВ, внутрішній ринок живе за іншими законами. Тут важлива не новизна, а практичність. Покупці шукають автомобілі з відомою історією експлуатації в Україні, з доступними запчастинами та перевіреною надійністю.

Сегмент електромобілів залишається наймолодшим і на вторинному ринку — середній вік перепроданих минулого місяця автомобілів становив 6 років. Це суттєво менше загального показника ринку вживаних автомобілів, який зараз становить близько 16 років.

Сумарна вартість електромобілів у продажі на початок року склала $147,3 млн. Важливий факт: оголошень стало менше саме через те, що власники не поспішають продавати свої авто — купити наступне тепер доведеться вже з урахуванням 20% ПДВ. Це і є головний «парадокс ПДВ» січня 2026 року: імпорт завмер, але внутрішній ринок не захлинувся від пропозиції, а навпаки — відчуває дефіцит якісних лотів за «старими» цінами.