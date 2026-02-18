- Категория
ТОП-10 самых популярных электромобилей в Украине (январь 2026)
Внутренний рынок б/у авто демонстрирует особую динамику на фоне кардинально измененных условий импорта. Январь 2026 г. прошел под знаком новой реальности: пока импорт резко затормозил из-за возврата НДС, внутренний рынок получил дополнительную нагрузку. По данным Института исследований авторынка, в январе количество объявлений о продаже подержанных электромобилей сократилось до 6,7 тыс. (против 11,3 тыс. на пике в марте 2025-го).
Несмотря на прогнозы скептиков, массовый «сброс» пригнанных авто не состоялся — украинцы покупали машины преимущественно для собственного потребления. Владельцы не спешат продавать свои автомобили, ведь купить следующее теперь придется уже с учетом 20% НДС. Читайте на Delo.ua больше об актуальном состоянии вторичного рынка авто по состоянию на январь 2026 года.
- Движущее внутренним рынком
Далее — изменение средних (медианных) цен на топ-10 самых популярных на рынке электромобилей, с учетом массового года выпуска для каждой, но без учета конкретной версии или комплектации. Однако такие данные можно заказать у Института исследований авторынка.
Volkswagen e-Golf (2015)
Электрический вариант культового хэтчбека уверенно держится посреди фаворитов внутреннего рынка. Модель предлагает покупателям привычное немецкое качество и эргономику без радикальных изменений дизайна. e-Golf идеально подходит для тех, кто переходит на электрокар, но ценит классический европейский стиль.
Позиционируется как надежный и практичный городской транспорт. Стабильные $8600. Магия значка Volkswagen в Украине продолжает работать безотказно.
Volkswagen ID.4
Массовый электрический кроссовер представляет средний класс SUV и сочетает немецкое качество и привычную эргономику Volkswagen с новейшими электротехнологиями. Он предлагает комфортный салон и сбалансированные характеристики для повседневного использования. Это важная модель в стратегии Volkswagen по электрификации. Несмотря на появление новых китайских моделей бренда, ID.4 сохраняет стабильный спрос на вторичном рынке среди ищущих проверенное решение в среднем классе.
Дальше у нас идут популярные модели китайского и корейского автопрома.
BYD Song Plus (2025)
Китайский электрический кроссовер, стремительно завоевавший внимание украинских покупателей благодаря современному оснащению, просторному салону и конкурентной цене. BYD Song Plus предлагает богатый список технологий за деньги, за которые конкуренты предлагают гораздо скромнее. Цена выросла с $26 500 до $28 950. Кроме НДС, на цену повлияли ограничения Китая на экспорт новых авто (правило 180 дней).
Hyundai Kona Electric (2020)
Модель идеально подходит для ищущих надежный, но не слишком дорогой семейный кроссовер. Hyundai Kona Electric привлекает внимание современным внешним видом, большим запасом хода и технологическим оснащением – это автомобиль для ищущих баланс между практичностью кроссовера и экономичностью электротяги.
Отличается проверенным качеством корейского производителя. Добавила около $800, достигнув отметки в $17 500. Спрос на версию 64 кВт/ч остается стабильно высоким.
KIA Niro (2020)
Корейский компактный кроссовер в гибридной и электрической версиях привлекает внимание экономичностью, удобством и надежностью корейской сборки.
Это автомобиль для тех, кто ищет практичность и современные технологии по разумной цене. KIA Niro отличается универсальностью и одинаково хорошо чувствует себя в городских пробках и на длинных трассах. Продемонстрировала колебания, но в итоге закрепилась на уровне $19375.
Далее наш топ продолжают три модели "электричек", постоянно занимающих лидерские позиции в топах.
Nissan Leaf (2014)
Бесспорный лидер внутреннего рынка электромобилей и настоящий «народный» электрокар. Он относится к начальному и среднему сегментам, предлагая доступность и надежность, подтвержденную годами эксплуатации по всему миру.
Leaf идеально подходит для городских поездок благодаря компактным размерам, простоте обслуживания и минимальным затратам на содержание. Цена стабильная – около $6 750. Но фактически он подорожал, ведь батареи с каждым годом деградируют, а цена не падает.
Renault Zoe (2020)
Компактный хэтчбек представляет европейский бюджетный сегмент и предлагает высокую практичность как доступную альтернативу более дорогим электрокарам. Zoe идеально подходит для городских поездок благодаря небольшим размерам и экономичности, а низкая стоимость эксплуатации делает ее популярным выбором для ежедневного использования. Демонстрирует железную стабильность – цена за год изменилась с $12 150 до $12 200. Модель «варится» в собственном соке внутри страны, почти не реагируя на внешние факторы.
Tesla Model 3 (2018)
Модель представляет сегмент высокотехнологичных седанов и считается эталоном для электромобилей. Tesla Model 3 привлекает покупателей футуристическим интерьером с большим центральным дисплеем, поразительным ускорением и передовым автопилотом.
Это выбор тех, кто ценит инновации, быстроту и стиль без переплаты за премиальный статус. Держится в районе $16 500. Большие очереди на СТО для восстановления «битков» из США сдерживают массовый выход этих авто на рынок, что поддерживает стабильность цен.
И, наконец, модели, которые сняли с производства в 2026 году – Model S и Model X.
Tesla Model S (2015)
Знаковый премиальный электрический седан сочетающий революционную производительность, высокую дальность хода и футуристический технологический интерьер. Tesla Model S считается символом электрической революции, устанавливающим стандарты для всей отрасли.
После объявления о снятии с производства в 2026 году модель приобрела особый статус на вторичном рынке. Цена колеблется около $14 400. Теперь это не просто автомобиль, а потенциальный объект для коллекционирования.
Tesla Model Y (2023)
Электрический кроссовер сочетает в себе пространство и практичность SUV с передовыми технологиями и фирменной динамикой Tesla. Автомобиль предлагает большой салон, значительный запас хода и быструю зарядку, что делает его идеальным для семейного использования и более длинных путешествий. Спрос на Model Y остается неизменно высоким несмотря на изменения рыночных условий. Самая стабильная цена среди всего топа – $28 000. Обновление Juniper не вызвало обвала цен на предыдущую версию.
Движущее внутренним рынком
В отличие от импорта, где произошла резкая остановка из-за возврата НДС, внутренний рынок живет по другим законам. Здесь важна не новизна, а практичность. Покупатели ищут автомобили с известной историей эксплуатации в Украине, доступными запчастями и проверенной надежностью.
Сегмент электромобилей остается самым молодым и на вторичном рынке – средний возраст перепроданных в прошлом месяце автомобилей составлял 6 лет. Это существенно меньше общего показателя рынка подержанных автомобилей, который сейчас составляет около 16 лет.
Суммарная стоимость электромобилей в продаже на начало года составила $147,3 млн. Важный факт: объявлений стало меньше именно потому, что владельцы не спешат продавать свои авто — купить следующее теперь придется уже с учетом 20% НДС. Это и является главным «парадоксом НДС» января 2026 года: импорт замер, но внутренний рынок не захлебнулся от предложения, а наоборот — испытывает дефицит качественных лотов по «старым» ценам.