ТОП-10 самых популярных электромобилей в Украине (январь 2026)

Внутренний рынок б/у авто демонстрирует особую динамику на фоне кардинально измененных условий импорта. Январь 2026 г. прошел под знаком новой реальности: пока импорт резко затормозил из-за возврата НДС, внутренний рынок получил дополнительную нагрузку. По данным Института исследований авторынка , в январе количество объявлений о продаже подержанных электромобилей сократилось до 6,7 тыс. (против 11,3 тыс. на пике в марте 2025-го). Несмотря на прогнозы скептиков, массовый «сброс» пригнанных авто не состоялся — украинцы покупали машины преимущественно для собственного потребления. Владельцы не спешат продавать свои автомобили, ведь купить следующее теперь придется уже с учетом 20% НДС. Читайте на Delo.ua больше об актуальном состоянии вторичного рынка авто по состоянию на январь 2026 года.

Рейтинг самых популярных электромобилей в Украине в январе и как изменились цены на них

Далее — изменение средних (медианных) цен на топ-10 самых популярных на рынке электромобилей, с учетом массового года выпуска для каждой, но без учета конкретной версии или комплектации. Однако такие данные можно заказать у Института исследований авторынка.

Средние цены на электромобили Volkswagen e-Golf (2015) и Volkswagen ID.4 на вторичном рынке

Источник: eauto.org.ua

Volkswagen e-Golf (2015)

Volkswagen e-Golf 2015

Источник: cdn.hevcars.com.ua

Электрический вариант культового хэтчбека уверенно держится посреди фаворитов внутреннего рынка. Модель предлагает покупателям привычное немецкое качество и эргономику без радикальных изменений дизайна. e-Golf идеально подходит для тех, кто переходит на электрокар, но ценит классический европейский стиль.

Позиционируется как надежный и практичный городской транспорт. Стабильные $8600. Магия значка Volkswagen в Украине продолжает работать безотказно.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

Источник: cdn.hevcars.com.ua

Массовый электрический кроссовер представляет средний класс SUV и сочетает немецкое качество и привычную эргономику Volkswagen с новейшими электротехнологиями. Он предлагает комфортный салон и сбалансированные характеристики для повседневного использования. Это важная модель в стратегии Volkswagen по электрификации. Несмотря на появление новых китайских моделей бренда, ID.4 сохраняет стабильный спрос на вторичном рынке среди ищущих проверенное решение в среднем классе.

Дальше у нас идут популярные модели китайского и корейского автопрома.

Середні ціни на електромобілі BYD Song Plus (2025), Hyundai Kona Electric (2020) та KIA Niro (2020) на вторинному ринку

Источник: eauto.org.ua

BYD Song Plus (2025)

BYD Song Plus (2025)

Источник: electro-mobility.com.ua

Китайский электрический кроссовер, стремительно завоевавший внимание украинских покупателей благодаря современному оснащению, просторному салону и конкурентной цене. BYD Song Plus предлагает богатый список технологий за деньги, за которые конкуренты предлагают гораздо скромнее. Цена выросла с $26 500 до $28 950. Кроме НДС, на цену повлияли ограничения Китая на экспорт новых авто (правило 180 дней).

Hyundai Kona Electric (2020)

Hyundai Kona Electric (2020)

Источник: i.infocar.ua

Модель идеально подходит для ищущих надежный, но не слишком дорогой семейный кроссовер. Hyundai Kona Electric привлекает внимание современным внешним видом, большим запасом хода и технологическим оснащением – это автомобиль для ищущих баланс между практичностью кроссовера и экономичностью электротяги.

Отличается проверенным качеством корейского производителя. Добавила около $800, достигнув отметки в $17 500. Спрос на версию 64 кВт/ч остается стабильно высоким.

KIA Niro (2020)

KIA Niro (2020)

Источник: cdn.motor1.com

Корейский компактный кроссовер в гибридной и электрической версиях привлекает внимание экономичностью, удобством и надежностью корейской сборки.

Это автомобиль для тех, кто ищет практичность и современные технологии по разумной цене. KIA Niro отличается универсальностью и одинаково хорошо чувствует себя в городских пробках и на длинных трассах. Продемонстрировала колебания, но в итоге закрепилась на уровне $19375.

Далее наш топ продолжают три модели "электричек", постоянно занимающих лидерские позиции в топах.

Средние цены на электромобили Nissan Leaf (2014), Renault Zoe (2020) и Tesla Model 3 (2018) на вторичном рынке

Источник: eauto.org.ua

Nissan Leaf (2014)

Nissan Leaf (2014)

Источник: i.gaw.to

Бесспорный лидер внутреннего рынка электромобилей и настоящий «народный» электрокар. Он относится к начальному и среднему сегментам, предлагая доступность и надежность, подтвержденную годами эксплуатации по всему миру.

Leaf идеально подходит для городских поездок благодаря компактным размерам, простоте обслуживания и минимальным затратам на содержание. Цена стабильная – около $6 750. Но фактически он подорожал, ведь батареи с каждым годом деградируют, а цена не падает.

Renault Zoe (2020)

Renault Zoe (2020)

Источник: cdn2.autocentre.ua

Компактный хэтчбек представляет европейский бюджетный сегмент и предлагает высокую практичность как доступную альтернативу более дорогим электрокарам. Zoe идеально подходит для городских поездок благодаря небольшим размерам и экономичности, а низкая стоимость эксплуатации делает ее популярным выбором для ежедневного использования. Демонстрирует железную стабильность – цена за год изменилась с $12 150 до $12 200. Модель «варится» в собственном соке внутри страны, почти не реагируя на внешние факторы.

Tesla Model 3 (2018)

Tesla Model 3 (2018)

Источник: autocentre.ua

Модель представляет сегмент высокотехнологичных седанов и считается эталоном для электромобилей. Tesla Model 3 привлекает покупателей футуристическим интерьером с большим центральным дисплеем, поразительным ускорением и передовым автопилотом.

Это выбор тех, кто ценит инновации, быстроту и стиль без переплаты за премиальный статус. Держится в районе $16 500. Большие очереди на СТО для восстановления «битков» из США сдерживают массовый выход этих авто на рынок, что поддерживает стабильность цен.

И, наконец, модели, которые сняли с производства в 2026 году – Model S и Model X.

Средние цены на электромобили Tesla Model S (2014) и Tesla Model Y (2023) на вторичном рынке

Источник: eauto.org.ua

Tesla Model S (2015)

Tesla Model S (2015)

Источник: autocentre.ua

Знаковый премиальный электрический седан сочетающий революционную производительность, высокую дальность хода и футуристический технологический интерьер. Tesla Model S считается символом электрической революции, устанавливающим стандарты для всей отрасли.

После объявления о снятии с производства в 2026 году модель приобрела особый статус на вторичном рынке. Цена колеблется около $14 400. Теперь это не просто автомобиль, а потенциальный объект для коллекционирования.

Tesla Model Y (2023)

Tesla Model Y (2023)

Источник: autocentre.ua

Электрический кроссовер сочетает в себе пространство и практичность SUV с передовыми технологиями и фирменной динамикой Tesla. Автомобиль предлагает большой салон, значительный запас хода и быструю зарядку, что делает его идеальным для семейного использования и более длинных путешествий. Спрос на Model Y остается неизменно высоким несмотря на изменения рыночных условий. Самая стабильная цена среди всего топа – $28 000. Обновление Juniper не вызвало обвала цен на предыдущую версию.

Движущее внутренним рынком

В отличие от импорта, где произошла резкая остановка из-за возврата НДС, внутренний рынок живет по другим законам. Здесь важна не новизна, а практичность. Покупатели ищут автомобили с известной историей эксплуатации в Украине, доступными запчастями и проверенной надежностью.

Сегмент электромобилей остается самым молодым и на вторичном рынке – средний возраст перепроданных в прошлом месяце автомобилей составлял 6 лет. Это существенно меньше общего показателя рынка подержанных автомобилей, который сейчас составляет около 16 лет.

Суммарная стоимость электромобилей в продаже на начало года составила $147,3 млн. Важный факт: объявлений стало меньше именно потому, что владельцы не спешат продавать свои авто — купить следующее теперь придется уже с учетом 20% НДС. Это и является главным «парадоксом НДС» января 2026 года: импорт замер, но внутренний рынок не захлебнулся от предложения, а наоборот — испытывает дефицит качественных лотов по «старым» ценам.