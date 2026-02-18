Чи втратять китайські бренди частку ринку у 2026 році

Китайські електромобілі залишаються найпопулярнішими серед нових авто в Україні, незважаючи на прогнози про обвал імпорту. Про тенденції першого місяця 2026 року Delo.ua розповів аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

Китайські електрокари тримають лідерство

Остап Новицький зазначає, що в січні 2026 року українці зареєстрували 864 нові електромобілі, з яких 732 були китайського виробництва. Це на 36% більше, ніж у січні 2025 року, коли нових китайських електромобілів зареєстрували 537 одиниць.

"Частка китайських авто серед усіх нових електромобілів залишилася практично незмінною — 84,7% проти 84,3% роком раніше", — зауважив він.

Що стосується вживаних електромобілів, то імпорт значно скоротився: у січні 2026 року зареєстрували 1374 авто, що на 54% менше, ніж у січні 2025-го (2965 машин).

"При цьому кількість китайських моделей серед імпортних авто впала лише незначно — з 131 до 119 одиниць, що дозволило їх частці на ринку вирости з 4,4% до 8,7%", — додає Новицький.

Таким чином, китайські електромобілі продовжують домінувати серед нових авто в Україні, а серед імпорту вживаних моделей їхня частка фактично подвоїлася.

Що мало "вбити" імпорт китайських авто

За словами аналітика Інституту досліджень авторинку, зміни на ринку електромобілів були очікуваними і зумовлені двома ключовими факторами.

Перший — введення ПДВ з 1 січня 2026 року. Подорожчання імпорту електромобілів на 20% вплинуло на загальні обсяги продажів, але не позначилося на популярності китайських брендів серед нових авто.

Другий — зміни в китайському законодавстві щодо місцевого ринку, за якою раніше існувала схема "купив — зареєстрував на місцевого мешканця — перепродав у контейнері".

"Це дозволяло суттєво здешевлювати авто для експорту. Тепер це не працює, адже Китай захищає внутрішнього споживача", — зазначає Остап Новицький.

Новицький пояснює, що через це автомобілі для експорту стали трохи дорожчими, але все ще залишаються вигіднішими за європейські, японські та корейські аналоги.

Український феномен китайського BYD

Завдяки привабливій ціні та легкій доступності, навіть без офіційних представництв і сервісів в Україні, минулого року лідером серед нових авто стала марка BYD, випередивши давнього рекордсмена Toyota.

Так, великий електричний кросовер BYD Tang L зараз доступний від $39 тис. (з ПДВ), тоді як аналогічні моделі інших брендів коштують значно дорожче: BMW iX — від $60 тис., Audi Q8 e-tron — від $65 тис., KIA Sorento PHEV — від $60 тис., Volvo EX90 — від $80 тис.

"Китайські електромобілі можуть трохи скоротитися в імпорті через ПДВ та обмежену купівельну спроможність, проте ніякого обвалу ринку очікувати не варто. Для покупців вони залишаються вигідним і привабливим варіантом", — підкреслив Остап Новицький.

Нагадаємо, як повернення ПДВ навесні 2026 року подорожчають електромобілі.