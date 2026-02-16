Зимові помилки водіїв: ТОП дій, які шкодять автомобілю

Зима – це серйозне випробування для автомобіля та самого водія. Хибні звички, неправильні дії або нехтування простими речами можуть не тільки ускладнити керування, а й значно пошкодити машину. Читайте на Delo.ua , які найпоширеніші зимові помилки водіїв і як їх уникнути, щоб не витрачатися на дорогий ремонт.

Чому зима – особливий виклик для автомобіля

Зимова експлуатація авто – це комбінація факторів, які працюють проти вашої машини:

низькі температури впливають на всі рідини та механізми;

сіль та реагенти на дорогах прискорюють корозію;

слизька дорога підвищує навантаження на трансмісію та гальма;

акумулятор втрачає ємність на морозі;

резина стає твердішою, погіршується зчеплення;

сніг та лід створюють додаткові ризики для кузова.

Кожен з цих факторів сам по собі не критичний. Але коли вони працюють разом, а водій ще й робить типові помилки – машина страждає значно більше, ніж влітку.

ТОП зимових помилок водіїв

Розберімо найпоширеніші дії, які шкодять автомобілю взимку. Деякі з них здаються дрібницями, але саме вони призводять до серйозних проблем.

Помилка №1: Ігнорування стану акумулятора

Холод – головний ворог акумулятора. При низьких температурах його ємність падає, і запуск двигуна стає складнішим. Якщо батарея вже не нова або слабка, є ризик залишитись із розрядженим акумулятором на морозі.

Тому задля попередження проблем з акумулятором, варто перевірити стан акумулятора перед зимою (напруга, рівень електроліту). Якщо батареї більше 4-5 років, є сенм розглянути заміну. Також у сильні морози можна забирати акумулятор додому на ніч.

Помилка №2: Неправильний прогрів двигуна

Дві крайнощі: або занадто короткий прогрів (одразу рушив і поїхав), або занадто довгий (15-20 хвилин на холостому ходу). Обидва варіанти шкодять двигуну.

Занадто короткий прогрів двигуна призводить до нерівномірного нагріву циліндрів і підвищеного зносу деталей мотору. Занадто довгий – марна витрата пального, забруднення свічок, перевитрата ресурсу двигуна на холостих обертах.

Тому краще прогріти двигун 3-5 хвилин на холостому ходу, а потім їхати плавно, без різких навантажень, поки мотор не прогріється.

Помилка №3: Автомобіль недостатньо очищенний від снігу

Часто водії залишають авто під шарами снігу на тривалий час, не зчищаючи його перед поїздкою. Або зчищають тільки вікна, залишаючи дах, капот та багажник засніженими. Це створює кілька загроз:

корозія лакофарбового покриття і підвіски через вологу під снігом;

погіршення оглядовості – сніг може злетіти на лобове скло під час руху;

небезпека для інших – сніг з вашого даху може полетіти на машину ззаду;

Тому доведеться зчищати сніг з усього автомобіля – дах, капот, багажник, фари, номерні знаки. Окрема увага: не заливати гарячою водою заморожені вікна – фізика тут спрацює так, що скло просто трісне і розсиплеться. Багато відео в TikTok та YouTube це яскраво проілюструють. Тому краще використовувати спеціальні скребки та щітки і не забувати очищати виходи вихлопної труби від снігу.

Помилка №4: Неправильне користування трансмісією на слизькій дорозі

Зима – це не літня дорога. Нерідко водії надмірно обережно чи, навпаки, агресивно використовують зчеплення та коробку передач на слизькій трасі. Різкі старти, буксування, перемикання передач під навантаженням на льоду – все це підвищує знос трансмісії.

Помилка №5: Їзда на літній гумі або з неправильним тиском

Використання літніх шин або несезонних покришок узимку – погана ідея, до того ж, небезпечна. Літня гума на морозі стає твердою як камінь і втрачає зчеплення з дорогою. Це не лише небезпечно, а й навантажує трансмісію та підвіску в умовах ожеледиці.

Окрема проблема – невірний тиск у шинах. У холодну пору тиск падає, і водії часто не перевіряють це перед поїздкою.

Тому щоб уникнути проблем і неприємностей, краще не пожалкувати коштів та використовувати зимову гуму з першими морозами. Тиск у шинах краще перевіряти регулярно та підтримувати рекомендований виробником тиск або трохи вище.

Помилка №6: Ігнорування очищення датчиків та камер

Сучасні автомобілі напакувані електронікою: датчики паркування, камери заднього виду, асистенти руху. Сніг і бруд на цих елементах призводить до неправильних показань систем і може підштовхувати водія до помилкових рішень на дорозі.

Помилка №7: Нехтування технічним станом авто перед зимою

Зношений акумулятор, стара гума, підтікання рідин, пошкоджена підвіска – усе це особливо критично взимку. Те, що влітку може почекати, взимку може привести до серйозної поломки в найнепідходящий момент – наприклад, на морозі або посеред дороги.

Що робити, якщо щось пішло не так

Проте навіть при дотриманні всіх правил безпеки можуть виникнути проблеми. Ось кілька порад на випадок непередбачуваних ситуацій:

акумулятор розрядився – майте з собою провідники для прикурювання або портативний стартер;

застрягли в снігу – не буксуйте довго, краще підштовхнути або підкласти щось під колеса;

замерзли замки – використовуйте розморожувач замків або нагрійте ключ запальничкою;

потріскалося скло – не поливайте гарячою водою, використовуйте розморожувач або теплий повітряний потік.

Зима – це серйозне випробування для автомобіля і водія. Але багато проблем можна уникнути, якщо завчасно підготувати авто, перевіряти технічний стан та уникати типових помилок під час експлуатації в холодну пору року.