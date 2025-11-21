Підготовка авто до зими: 7 головних помилок, які роблять навіть досвідчені водії

Зима традиційно стає випробуванням для українських автомобілістів. Різкі перепади температур, ожеледиця, сніг та агресивні дорожні реагенти створюють умови, в яких навіть найдосвідченіші водії можуть припуститися помилок. На Delo.ua розбираємо сім найпоширеніших прорахунків при підготовці автомобіля до холодів і пояснюємо, як їх уникнути.

Помилка №1: Запізніла заміна шин

Багато водіїв керуються принципом "поки сніг не випав, можна їздити на літніх шинах". Результат передбачуваний: величезні черги на шиномонтажах, зростання цін на послуги та, головне, підвищений ризик аварій на дорогах.

Літні шини при температурі нижче +7°C втрачають свої властивості: гума дубіє, зчеплення з дорогою різко погіршується, а гальмівний шлях збільшується у кілька разів. Навіть на сухому асфальті, але при низькій температурі, літня гума стає небезпечною. Оптимальний час для переходу на зимову гуму. Тобто, коли середньодобова температура стабільно тримається на рівні +5°C. Це зазвичай відбувається в кінці жовтня – на початку листопада.

Варто також пам'ятати про стан зимових шин. Мінімально допустима глибина протектора для зимової гуми становить 4 мм. Якщо ваші шини зношені сильніше, їх ефективність на снігу та льоду буде мінімальною, навіть якщо формально це зимові покришки.

Помилка №2: Недооцінка стану акумулятора

З настанням холодів акумулятор стає найслабшою ланкою автомобіля. Низькі температури знижують ємність батареї майже на 30-40%, а пусковий струм, необхідний для запуску холодного двигуна, навпаки зростає. Якщо влітку акумулятор ще "тримався", то з першими морозами він може відмовити.

Не варто чекати, поки батарея підведе в неочікуваний момент. Корисним буде мати в багажнику дроти для "прикурювання" або компактний пуско-зарядний бустер. Це невеликий пристрій, який дозволить завести авто навіть з повністю розрядженим акумулятором.

Помилка №3: Ігнорування дрібних пошкоджень кузова

Літом невелика подряпина на кузові здається дрібницею, яку можна відкласти "на потім". Але з приходом зими ситуація кардинально змінюється. Волога, сіль, піщано-сольові суміші та хімічні реагенти, якими посипають дороги, перетворюють будь-яке пошкодження лакофарбового покриття на осередок корозії.

Маленька подряпина за кілька тижнів активної зимової експлуатації може перетворитися на помітну іржаву пляму, а за сезон призвести до наскрізної корозії металу. Особливо вразливі місця – це пороги, арки коліс, нижня частина дверей та капот. Саме там найчастіше скупчуються бруд, сіль та волога.

Помилка №4: Літній стиль керування

Це одна з найнебезпечніших помилок, яку роблять не лише новачки, а й досвідчені водії, які забувають адаптуватися до зимових умов. Навіть на зимових шинах автомобіль поводиться зовсім інакше, ніж влітку. Зчеплення з дорогою значно нижче, гальмівний шлях довший, а будь-який різкий маневр може закінчитися заносом або вильотом з дороги.

Особливо небезпечні ранкові та вечірні години, коли на дорогах утворюється "чорний лід". Це така тонка прозора крижана кірка, яку важко помітити, але яка робить дорогу схожою на ковзанку. Саме в ці години відбувається найбільше аварій, які автомобілісти іронічно називають "Днем бляхаря".

Помилка №5: Застаріла рідина в системі охолодження

Багато водіїв забувають, що антифриз – не "вічна" рідина. З часом він втрачає свої властивості: знижується температура замерзання, погіршуються антикорозійні характеристики, накопичуються продукти розкладу. Якщо антифриз не змінювали кілька років, є ризик, що взимку він не впорається зі своїм завданням.

Тож перед зимою варто перевірити концентрацію антифризу спеціальним ареометром або звернутися до сервісу. Якщо рідина втратила властивості або її не міняли більше двох-трьох років, то краще провести повну заміну з промиванням системи.

Також варто оглянути всі патрубки, хомути та з'єднання на предмет тріщин або витоків. Навіть невелика течія в морозну погоду може обернутися повною втратою охолоджуючої рідини та перегрівом двигуна.

Помилка №6: Зношені двірники та літня рідина в омивачі

Чисте лобове скло взимку – це не лише про комфорт, а ще й про питання безпеки. Зношені щітки склоочисника, які влітку ще якось справлялися, взимку стають абсолютно непридатними. Вони залишають розводи, не очищують лід та прилиплий сніг, знижуючи видимість до критичного рівня.

Ще критична помилка – залишити в бачку омивача звичайну воду або літню рідину. З першими морозами вона замерзне, що може призвести до розриву бачка, насоса або трубок системи. Зимова рідина (незамерзайка) має витримувати температуру мінімум до -20°C, а краще до -30°C.

Помилка №7: Відсутність аварійного набору

Навіть найкраще підготовлений автомобіль може підвести в найнесподіваніший момент. Зимові умови непередбачувані: авто може застрягти в снігу, відмовити стартер, спустити колесо на порожній трасі.

Мінімальний зимовий комплект має включати:

буксирувальний трос (спроби завести авто зі штовхача на сучасних автомобілях часто призводять до поломок),

лопату для відкопування з снігу,

скребок та щітку для очищення скла,

ліхтарик з запасними батарейками,

теплі рукавички та ковдру на випадок тривалого очікування допомоги.

Також корисними будуть запас теплого одягу, термос з гарячим чаєм та базовий набір інструментів.

Обов'язково перевірте комплектність аптечки та термін придатності ліків, а також справність вогнегасника. Ці речі рідко використовуються, але в критичній ситуації можуть врятувати життя. Зарядний пристрій для телефону та портативна батарея допоможуть залишатися на зв'язку навіть якщо довелося довго чекати допомоги на дорозі.