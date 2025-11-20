Чи потрібно міняти літню гуму і коли це варто робити?

З настанням осінніх холодів тисячі українських водіїв ставлять собі одне й те саме критично важливе питання: коли міняти літню гуму на зимову та чи є за це якісь штрафи? Це питання здається простим на перший погляд, але насправді потребує уважного та виваженого підходу. Точний оптимальний час заміни залежить не лише від календарних дат, а й від реальної температури повітря, поточних дорожніх умов, регіону проживання та навіть особистого стилю водіння. Редакція Delo.ua детально розібралася в законодавчих вимогах та експертних рекомендаціях щодо переходу на зимову гуму.

Чому сезонна заміна шин критично важлива

Важливо глибоко розуміти, що літня покришка і зимова шина відрізняються не просто візуальним малюнком протектора, а всією внутрішньою структурою та хімічним складом гумової суміші, від яких безпосередньо залежить якість зчеплення з дорожнім покриттям.

У літній період матеріал гуми спеціально розрахований на високі температури та зберігає необхідну еластичність навіть при екстремальних +30-35°C. Тоді як у холодну погоду така покришка критично твердне, "дубіє" і майже повністю втрачає зчеплення з асфальтом.

У свою чергу, зимова гума створена за принципово іншою технологією для низьких температур та забезпечує надійне гальмування навіть на обледенілому покритті, снігу чи мокрому асфальті при температурах нижче нуля.

Що каже українське законодавство про зимові шини

Багатьох водіїв хвилює питання: коли міняти літню гуму на зимову в Україні за законом та чи існують конкретні штрафи за порушення термінів? Ситуація з українським законодавством має свої специфічні особливості.

Станом на листопад 2025 року в Україні не існує жодної статті Правил дорожнього руху або Кодексу про адміністративні правопорушення, де конкретно та чітко сказано, коли змінювати гуму на зимову з вказівкою точних календарних дат.

Єдина законодавча норма міститься в підпункті 31.4.5 ПДР, де рекомендується встановлювати шини, що відповідають поточному стану дорожнього полотна (дощ, сніг, іній, ожеледиця). Тобто формулювання максимально розмите та залишає простір для інтерпретації. А от за що реально можна отримати штраф, то це за:

недостатню глибину протектора : менше 1,6 мм для легкових авто до 3,5 тонн;

механічні пошкодження шин : порізи, гулі, розшарування гумової суміші;

невідповідність розміру : індекс навантаження не відповідає масі автомобіля;

різні шини на одній осі : різний типорозмір або конструкція (радіальні та діагональні);

змішування шипів : на одних осях шиповані, на інших звичайні шини.

За встановлення коліс, які не відповідають цим технічним критеріям, на автовласника чекає адміністративний штраф за статтею 121 КУпАП у розмірі 340-680 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, водій може втратити права на термін 3-6 місяців або отримати до 10 діб адміністративного арешту.

Законопроєкт про обов'язкову зимову гуму: що планують

У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №4373, який пропонує кардинально змінити ситуацію та ввести чіткі покарання за експлуатацію автомобіля на літніх шинах у зимовий період.

Згідно з проєктом документа, водіїв каратимуть штрафом 1700 гривень за первинне порушення вимог щодо переходу на зимову гуму. За повторне порушення протягом року передбачено значно жорсткіше покарання: штраф від 3400 до 8500 гривень із одночасним позбавленням права керування транспортними засобами на термін від 3 до 6 місяців.

Наразі законопроєкт не ухвалено і перебуває на стадії обговорення, але його прийняття може кардинально змінити підходи українських водіїв до сезонної заміни шин.

Коли експерти радять міняти шини: температурний поріг

Експерти автомобільної галузі та виробники шин одностайно сходяться на думці, що коли міняють літню гуму на зимову, потрібно орієнтуватися насамперед не на календар, а на реальні погодні умови та температурні показники.

Головний науково обґрунтований показник для прийняття рішення: стійка середньодобова температура повітря нижче +7°C протягом кількох днів поспіль. Саме при цій критичній позначці хімічний склад літньої гумової суміші втрачає еластичність та необхідну м'якість, а отже, зчеплення з дорожнім покриттям знижується в рази.

Коли потрібно міняти літню гуму на зимову залежить також від типу обраних шин: фрикційні ("липучки"), шиповані або універсальні всесезонні. Шипована покришка потребує більш раннього встановлення, оскільки металеві шипи забезпечують критично важливе додаткове зчеплення при перших заморозках і на тонкому шарі льоду.

Крім того, досвідчені фахівці категорично радять не відкладати процедуру перевзування автомобіля на останні дні перед морозами, оскільки черги на шиномонтажних станціях у жовтні та листопаді традиційно стають довжелезними, а вартість послуг зростає в 1,5-2 рази.

Оптимальні терміни заміни в різних регіонах України

Оптимальний термін заміни гуми суттєво залежить від географічного розташування та кліматичних особливостей конкретного регіону України.

Північні та центральні області (Київ, Чернігів, Суми, Житомир) — рекомендована заміна літньої гуми на зимову у період з 15 жовтня до 5 листопада, коли середньодобова температура стабільно опускається нижче +7°C.

Західні та гірські регіони (Львів, Івано-Франківськ, Закарпаття, Чернівці) — через більш ранні заморозки та складний рельєф місцевості перевзувати авто варто вже наприкінці вересня — на початку жовтня, особливо якщо плануються поїздки в гірську місцевість.

Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв, частково Дніпропетровськ) — допустимо відкласти перехід на зимову гуму до середини листопада, особливо якщо дороги залишаються сухими, а нічні температури не опускаються нижче +3-5°C.

Як визначити, що настав час змінювати шини

Окрім об'єктивної температури повітря, існують додаткові практичні ознаки того, що настав критичний момент для термінової заміни гуми на зимову:

Якщо малюнок протектора літньої шини починає втрачати чіткість контурів, а реальна глибина канавок стає меншою за мінімально допустимі 3-4 мм, зчеплення на мокрій дорозі та під час дощу погіршується в рази.

Коли літня гума критично твердне при ранкових заморозках, автоматично збільшується гальмівний шлях, і навіть при помірній швидкості 50-60 км/год ризик заносу або ковзання зростає в кілька разів порівняно з теплою погодою.

Тому якщо ви особисто помічаєте, що автомобіль став гірше та повільніше реагувати на натискання педалі гальма або погіршилася чіткість керування на поворотах, це чіткий сигнал — негайно настав час міняти гуму.

Європейський досвід: як регулюють питання за кордоном

Законодавство європейських країн значно суворіше регулює використання зимових шин порівняно з Україною, щоб максимально підвищити безпеку на дорогах у холодний сезон. У різних країнах ЄС діють власні конкретні терміни та умови обов'язкової заміни шин.

Німеччина : обов'язкове використання зимової гуми під час снігопаду, ожеледиці або льоду на дорозі, без конкретних дат.

Австрія : суворо з 1 листопада по 15 квітня за будь-яких зимових погодних умов.

Фінляндія : обов'язково з 1 грудня до кінця лютого для всіх без винятку транспортних засобів.

Чехія : з 1 листопада по 31 березня, якщо температура стабільно нижча +4°C.

Польща : офіційно рекомендовано, але юридично не обов'язково.

Швеція : з 1 грудня по 31 березня строго обов'язково з можливістю штрафу.

Норвегія : з 1 листопада до 15 квітня, обов'язкова наявність шипів у північних регіонах.

Ці суттєві відмінності безпосередньо пов'язані з кліматичними умовами: у скандинавських країнах, де зимовий період триває довше та є суворішим, заміна шин регулюється законодавством значно жорсткіше з високими штрафами за порушення.

Типові помилки українських водіїв

Багато вітчизняних автовласників систематично роблять типові та досить небезпечні помилки, пов'язані з тим, що не до кінця розуміють, коли міняти літню гуму.

Занадто пізня заміна шин

Водії часто чекають першого серйозного снігопаду або ожеледиці, хоча вже при зниженні температури нижче +5°C літня покришка об'єктивно втрачає більшу частину своєї ефективності.

Експлуатація зимових шин влітку

Така м'яка гума при високих температурах швидше та нерівномірно зношується, суттєво погіршує керованість автомобіля на швидкості та збільшує витрату пального на 5-10%.

Неправильне встановлення

Порушення напрямку обертання або встановлення шин з різним ступенем зношування на одну вісь призводить до нерівномірного зношення протектора та погіршення керованості.

Ігнорування балансування

Відсутність балансування коліс після сезонної заміни шин призводить до вібрацій на швидкості, прискореного зношування підвіски та дискомфорту під час їзди.

Практичні поради експертів з підготовки до зими

Професійні автомеханіки та експерти шинної індустрії одностайно рекомендують починати підготовку до зимового сезону заздалегідь, не чекаючи останнього моменту.

Спочатку обов'язково перевірте реальну глибину протектора спеціальним вимірювачем. Вона має становити не менше 4 мм для зимових шин, щоб забезпечити ефективне зчеплення на снігу та льоду.

Потім ретельно переконайтеся, що весь комплект коліс відповідає за розміром, індексом навантаження та швидкісним індексом рекомендаціям виробника вашого конкретного автомобіля.

Якщо ви використовуєте шиповані шини, обов'язково дайте їм час на правильну прикатку протягом перших 300-500 кілометрів. Не варто одразу після встановлення виїжджати на автомагістралі з високими швидкостями понад 80-90 км/год, адже це може пошкодити або вирвати новенькі шипи.

Крім того, критично важливо регулярно стежити за станом гумової суміші. Так, якщо гума стає надмірно жорсткою, втрачає еластичність або на ній з'являються тріщини, краще не ризикувати та придбати новий комплект.