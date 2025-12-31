Прогрів двигуна взимку: шкода чи необхідність для вашого авто

З настанням холодів серед автомобілістів знову спалахує вічна дискусія: прогрівати двигун чи не прогрівати. Зрештою, скільки поколінь автомобілістів це робили, тож чому не продовжувати практику? Дехто вважає, що сучасним авто така процедура не потрібна. Більшість же механіків дотримуються думки, що температура 30-40 градусів – це мінімум, з яким можна вирушати в дорогу. Тож, де правда, а де застарілі звички, що можуть коштувати вам грошей – читайте на Delo.ua , онлайн-порталі про бізнес, економіку та технології.

Що відбувається з двигуном на холоді

Прогрітий мотор – це той, який вийшов на постійний рівень температури. Деталі двигуна та робочі рідини при цьому мають фіксовану температуру. Спочатку нагрівається охолоджувальна рідина, потім верхня частина двигуна, а потім і масло в піддоні.

Проблема густого масла

За низької температури рідини в автомобілі набувають більш густої консистенції. При старті без прогріву можна пошкодити механізм двигуна, оскільки він запуститься без достатньої кількості масла.

А що означає для двигуна їзда без масла? Якщо різко «дати газу» в мороз на непрогрітому моторі, можна отримати серйозні проблеми. Клапани «зависнуть» і зустрінуться з поршнем, або провернуться вкладиші колінчастого валу.

Чотири причини прогрівати

Змащення. При низьких температурах масло стає більш густим, що ускладнює його розподіл по всіх деталях мотора. Прогрівання допомагає розрідженню масла. Ефективність. Холодний двигун працює менш ефективно, що призводить до більшого споживання пального і меншої потужності. Захист від зносу. Під час прогрівання деталі двигуна розширюються, що допомагає запобігти зносу під час пуску і роботи на холодному двигуні. Комфорт. Після прогріву автомобіля водію буде комфортніше сидіти в теплому салоні, особливо в холодну погоду.

Чому виробники мовчать про прогрів

Якщо читати посібники з експлуатації більшості сучасних автомобілів, то там про прогрівання нічого не сказано. Просто сів у холодний автомобіль, завів мотор і одразу в дорогу!

Насправді конструкція двигуна не сильно змінилася з часів його створення. Більше того: навантаження на деякі його частини навіть підросли. Низькофорсований мотор з величезними допусками середини минулого століття можна було не прогрівати. А сучасний, з мікродопусками, на високооктановому бензині – треба.

Скільки часу потрібно прогрівати

Тривалість прогріву авто взимку залежить від температури повітря, типу двигуна та палива. У середньому для цього потрібно від 5 до 15 хвилин. Орієнтири залежно від температури:

мороз від -10°C до -20°C – потрібно 10-15 хвилин;

температура від -5°C до -10°C – достатньо 4-7 хвилин;

температура від 0°C до +5°C – знадобиться 1-3 хвилини.

Важливо не перестаратися з прогріванням, оскільки це може призвести до зайвого споживання пального. Якщо двигун працює плавно і без шуму, можна починати поїздку.

Як правильно прогрівати автомобіль

Наука прогріву не складна, але важливо дотримуватися правильної послідовності дій.

Перевірте, що перемикач двірників вимкнений. Інакше їм відірве примерзлі до скла гумки. Видавлюйте зчеплення (або гальмо на АКПП) і запускайте двигун.

Всі підігріви переводите в положення «увімкнено» і йдіть почистити дах, змахнути сніг з капота, почистити дзеркала. Включені обігрівачі дають мікронавантаження на мотор – він прогріється трохи швидше.

Можете повертати кермом туди-сюди (розігнати рідину в гідропідсилювачі), на автоматичній коробці посунути селектор з «D» в «R» і назад.

Якщо температура двигуна впевнено рухається вгору, а в салоні можна сидіти не покриваючись інеєм, можна потихеньку вирулювати.

Що не можна робити

Досвідчені автомобілісти застерігають: прогрівання двигуна на холостому ходу давно втратило сенс для сучасних авто. У сучасних машинах мотор швидше виходить у робочий режим під час обережної їзди, а не стоячи на місці.

Три головні помилки прогріву мотору

Довге стояння на холостому ходу. Автомобіль можна безпечно рухати вже через 1,5-2 хвилини після запуску двигуна. Продовження роботи на холостому ходу не тільки займає зайвий час, але й збільшує кількість шкідливих викидів. Різкі прискорення. Протягом всього часу прогрівання рухайтесь, не перевищуючи 2-2,5 тисячі обертів двигуна. Використання окропу. Ніколи не поливайте окропом двері, замки чи скло – це пошкоджує лакофарбове покриття та може призвести до тріщин.

Альтернативний підхід: динамічний прогрів

Експерти радять альтернативний метод: короткий прогрів (1-2 хвилини) на місці, а далі – обережна їзда на помірних обертах.

Рухайте автомобіль з помірною швидкістю 40-50 км/год протягом кількох кварталів. Це дозволяє двигуну швидше вийти на робочу температуру, при цьому всі системи прогріваються рівномірно.

Особливості для дизельних двигунів

Чи потрібно прогрівати дизель? Так. Все що стосується бензинового двигуна, справедливо і для дизельного. Слід враховувати, що його робочі температури набагато нижчі, але саме дизельне паливо не любить холоду – воно навіть може замерзати у паливній системі.

Сучасному мотору знадобиться від п'яти до восьми хвилин. Для турбодизелів важливо пам'ятати: не глушіть відразу після зупинки, особливо якщо до цього піддавали газу. Дайте двигуну попрацювати хвилин 5-7.

Наслідки їзди без прогріву

Старт автомобіля без попереднього прогрівання може призвести до проблем: збільшений знос двигуна, більше споживання пального, погіршення екологічних показників та дискомфорт через холодний салон.

При низьких температурах масло стає більш густим. Стартуючи без прогріву, ви піддаєте мотор додатковому зносу, оскільки масло не має часу належно розподілитися та змастити всі деталі.

Висновок: золота середина

Чи потрібно прогрівати двигун взимку? Відповідь: так, але помірно. Оптимальний підхід – це короткий прогрів на холостому ходу (1-3 хвилини залежно від температури) з подальшою обережною їздою на помірних обертах.

Такий метод дозволяє двигуну швидше вийти на робочу температуру, економить паливо та зменшує викиди шкідливих речовин.

Хоча виробники не наголошують на необхідності прогріву з економічних та екологічних міркувань, фізика роботи двигуна не змінилася. Моторне масло густішає на холоді, деталі потребують часу для розширення, системи мають вийти на робочий режим.

Якщо ви хочете продовжити життя свого автомобіля, не нехтуйте прогрівом, але робіть це правильно: коротко на місці та обережно в русі. Бережіть себе та свої авто!