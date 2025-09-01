ТОП-10 кращих моторних олив для літа та зими

Моторна олива – це як «кров» двигуна вашого автомобіля. Вона змащує деталі, знижує тертя, охолоджує вузли та запобігає передчасному зносу. Вибір оливи залежить не лише від марки автомобіля, а й від сезону: влітку важлива стійкість до високих температур, а взимку – здатність швидко прокачатися і захищати двигун при морозах. У питанні підбору масла автомеханіки радять орієнтуватися насамперед на в’язкість оливи, стандарти виробника та умови експлуатації авто. Важливість правильного вибору машинного масла полягає в тому, що погана олива може “вдарити” по ресурсу двигуна, підвищити споживання палива та навіть призвести серйозних поломок. Читайте на порталі Delo.ua , як підібрати масло для двигуна для літа та зими.

Класифікація моторного масла

Моторні масла поділяють за кількома основними типами: мінеральні, напівсинтетичні та синтетичні. Розглянемо коротко кожний тип.

Мінеральна моторна олива виготовляється з очищеної нафти. Вона доступна за ціною, але швидше втрачає свої властивості при високих навантаженнях і температурах.

Напівсинтетична олива поєднує натуральні та синтетичні компоненти, забезпечуючи кращий захист двигуна і стабільну роботу при різних температурах.

Синтетична моторна олива має найвищі показники стійкості до нагрівання та морозів, знижує знос двигуна і економить паливо, але коштує дорожче.

Правильний вибір моторного масла впливає на довговічність двигуна, його потужність і витрату палива. А от використання невідповідного типу оливи може призвести до підвищеного тертя, перегріву або передчасного зносу деталей.

Літнє мастило в двигун: головні особливості

Влітку двигун працює за високих температур, тому масло для автомобіля повинно мати стабільну в’язкість та зберігати свої захисні властивості при тривалих навантаженнях. Ідеальне літнє машинне масло швидко прокачується по двигуну, ефективно охолоджує деталі, запобігає утворенню відкладень і зберігає мастильні властивості навіть за високої спеки.

Для літнього сезону зазвичай рекомендують масла з високим індексом в’язкості, наприклад 10W-40, 15W-50, які добре працюють при підвищених температурах і інтенсивних навантаженнях. Популярні варіанти літнього масла до машини включають синтетичні та напівсинтетичні продукти, які поєднують стійкість до нагрівання та економію палива.

Топ 5 найкращих масел для літа

Влітку важливо обирати масло для автомобіля, яке зберігає стабільну в’язкість при високих температурах, ефективно охолоджує двигун та запобігає утворенню відкладень.

Якщо вірити відгукам автовласників та рейтингам на ринку, можна виділити п’ять популярних варіантів, які добре зарекомендували себе на українському ринку:

Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40

Містить молібденові присадки, які знижують тертя та знос, забезпечують плавну роботу двигуна. Підходить для бензинових та дизельних двигунів, зокрема старших моделей.

Тип : Напівсинтетичне.

Орієнтовна ціна : 900–1 100 грн/4 л.

Машинне масло має високу термічну стабільність, знижує шум роботи двигуна.

Mobil Super 2000 X1 10W-40

Забезпечує ефективну боротьбу зі шлаком і відкладеннями, що сприяє високій чистоті двигуна протягом усього терміну експлуатації оливи.

Тип : Напівсинтетичне.

Орієнтовна ціна : 650–800 грн/4 л.

Таке масло для автомобіля підходить для бензинових та дизельних двигунів.

Shell Helix HX7 SAE 10W-40

Висока температура спалаху (246°C), що забезпечує стабільну роботу при високих температурах. Містить присадки, які борються з відкладеннями вуглецю й перешкоджають появі мікротріщин на деталях ДВЗ.

Тип : Напівсинтетичне.

Орієнтовна ціна : 750–900 грн/4 л.

Вважається, що таке масло до машини найкраще підходить для двигунів на бензині, дизелі, газі та біодизелі.

Castrol CRB Turbomax 10W-40

Розроблено за допомогою технології DuraShield, яка перешкоджає утворенню сажових згустків всередині моторної оливи.

Тип : Напівсинтетичне.

Орієнтовна ціна : 700–850 грн/4 л.

Машинне масло Castrol CRB Turbomax 10W-40 підходить для дизельних двигунів без сажових фільтрів.

Mobil Ultra 10W-40

Має широке застосування, підходить для бензинових та дизельних двигунів легкових і легких комерційних автомобілів.

Тип : Напівсинтетичне.

Орієнтовна ціна : 600–750 грн/4 л.

Відоме в Україні давно, каністри «з тигром» займають популярне місце на прилавках багато років і не просто так.

Зимове мастило в двигун: захищаємо авто від морозів

Взимку двигун працює за низьких температур, тому моторна олива повинна легко прокачуватися, швидко змащувати деталі та забезпечувати безпечний запуск. Бажано, навіть при сильному морозі. Ідеальне зимове масло для автомобіля має знижену в’язкість при холоді, що дозволяє швидко доставляти мастило до всіх рухомих частин двигуна. Все для того, щоб максимально зменшити знос та навантаження на стартер і батарею.

Для зимового сезону зазвичай рекомендують моторні масла з маркуванням 0W-30, 0W-40, 5W-30 або 5W-40. На відміну від літніх олив, вони більш «текучі» при низьких температурах, та захищають двигун при прогріванні. Зазвичай автолюбителі надають перевагу синтетичним та напівсинтетичним продуктам, при виборі зимового мастила.

Топ 5 найкращих масел для зими

Взимку важливо обирати моторна олива, яка легко прокачується при низьких температурах, швидко змащує всі деталі двигуна та забезпечує надійний запуск навіть у сильний мороз. Редакція виділила п’ять популярних варіантів, які добре зарекомендували себе на українському ринку:

Liqui Moly Special Tec LL 0W-30

Це масло для автомобіля преміум-класу для сучасних бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом. Має відмінну текучість при низьких температурах, забезпечує легкий запуск двигуна навіть при -30°C, знижує знос і утворення відкладень.

Тип : Синтетичне.

Орієнтовна ціна : 1 400–1 600 грн/4 л.

Підходить для автомобілів з фільтрами сажі (DPF) та каталізаторами.

Mobil Super 3000 X1 0W-40

Моторне масло, яке забезпечує відмінний захист двигуна при холодному запуску завдяки низькій в’язкості при морозі. Покращує економію пального, зменшує утворення відкладень та підтримує стабільний тиск масла за різних умов.

Тип : Напівсинтетичне.

Орієнтовна ціна : 1 100–1 300 грн/4 л.

Підходить для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів.

Shell Helix Ultra 0W-40

Масло автомобільне, яке забезпечує високий рівень захисту двигуна при низьких температурах і швидку прокачку при холодному запуску. Зменшує тертя, знижує витрату пального та захищає двигун від зносу й відкладень.

Тип : Синтетичне.

Орієнтовна ціна : 1 200–1 400 грн/4 л.

Підходить для бензинових та дизельних двигунів, включаючи двигуни з турбонаддувом.

Castrol EDGE 0W-30

Це масло до машини, яке забезпечує максимальний захист двигуна при низьких температурах завдяки технології Fluid Titanium. Підтримує стабільний тиск масла, зменшує тертя і покращує економію пального.

Тип : Синтетичне.

Орієнтовна ціна : 1 300–1 500 грн/4 л.

Підходить для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів.

Total Quartz 9000 0W-30

Моторне масло, яке забезпечує відмінний захист двигуна при морозі та легко прокачується при холодному запуску. Зменшує витрату пального, знижує утворення відкладень і підтримує двигун у відмінному стані.

Тип : Синтетичне.

Орієнтовна ціна : 1 100–1 300 грн/4 л.

Підходить для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів.