Топ-5 поломок автомобіля взимку та способи їх уникнення

Зима – жорстке випробування для кожного автомобіля, коли виявляються всі приховані помилки обслуговування. Мороз, вибоїни, дорожні реагенти – це коктейль, що виводить з ладу навіть добре доглянуті машини. За статистикою СТО, близько 70% звернень після зимового сезону пов'язані саме з пошкодженнями підвіски, корозією та проблемами електрики. Читайте на Delo.ua з чим стикаються українські водії щозими та як цього уникнути.

Підвіска ,бере перший удар на себе

Вибоїни на дорогах – реальна загроза для підвіски автомобіля. Замерзла вода розриває асфальт, створюючи глибокі ями, які часто замасковані під шаром снігу або води. Потрапляння в таку пастку на швидкості гарантовано закінчується візитом на СТО.

Що ламається найчастіше: погнуті важелі підвіски, тріснуті пружини, "вбиті" амортизатори, пошкоджені рульові тяги.

Рішення просте, але багато хто його ігнорує: їхати повільніше на проблемних ділянках. Особливо там, де снігова каша приховує справжній стан дороги. А після зими обов'язково робити розвал-сходження коліс, це продовжить життя шин та підвіски.

Рульова рейка та основні проблеми з нею

Система рульового управління, особливо рульова рейка, надзвичайно чутлива до механічних ударів і вологи. Один різкий удар колесом у яму – і пильовик кермової тяги пошкоджено.

Здається, дрібниця. Але далі вода та бруд потрапляють всередину рейки, починається корозія, витікає рідина. Для електропідсилювача (ЕПК) це практично вирок. Перевіряйте стан пильовиків регулярно. Їхня заміна коштує в середньому 500–1000 грн. Ремонт рейки вартує від 8000 до 20 000 грн залежно від моделі. Різниця очевидна.

Ще одна порада: не тримайте кермо у крайньому положенні тривалий час під час паркування. Це створює надмірне навантаження на насос гідропідсилювача та скорочує його ресурс.

Акумулятор та електрика: зимовий екзамен на міцність

На морозі акумулятор віддає максимум енергії для запуску двигуна. Якщо батарея стара або слабка, вона просто не витримує. Додайте сюди окислені клеми, пошкоджену ізоляцію від дорожніх реагентів – і отримаєте повну відмову електрики в найнепотрібніший момент.

Є декілька типових проблем:

повний розряд акумулятора на морозі,

окислені контакти,

несправність електросклопідйомників через замерзлу вологу в механізмі.

Що робити: перевірте стан акумулятора ще восени. Якщо йому більше 4-5 років, то краще замінити. Прогрівайте двигун 2-5 хвилин перед початком руху, особливо після морозної ночі. Це дає час оливі розійтися, а батареї відновитися після стартового навантаження.

Корозія кузова: тихий вбивця металу

Бруд, що містить ці хімікати, накопичується на порогах, арках та днищі автомобіля. Один зимовий сезон без регулярного миття, і "рудий наліт" стає помітним неозброєним оком. Через два сезони вже спостерігається наскрізна іржа.

Це не про естетику. Це про безпеку та вартість автомобіля при продажу. Кузов з корозією – це мінус 20-30% до ціни.

Що робити: мийте машину щотижня, особливо після снігопадів та відлиги. Обов'язково мийте днище та арки, адже саме там накопичується найбільше солі. Ніколи не чистіть кузов сухою ганчіркою, бо це залишає мікроподряпини на лакофарбовому покритті, куди потім потрапляє волога та починається корозія.

Гальмівна система та шини: протидіємо ковзанню

Літня гума на льоду перетворює автомобіль на ковзани. Різкі гальмування зношують колодки втричі швидше, ніж влітку. А спроби "дрифтити" на ручнику можуть зламати супорти або навіть пошкодити коробку передач.

Три незламні правила зимової їзди:

Тільки зимові шини (це не рекомендація, це необхідність). Плавний старт і гальмування без різких рухів. Перевірка гальмівної рідини та ефективності системи після зими.

Зношені шини на слизькій дорозі загрожує серйозними наслідками, тож не економте на безпеці.

Головне правило: профілактика дешевша за ремонт

Зимове обслуговування автомобіля – це не витрати. Це інвестиція в його довговічність.

Один пошкоджений амортизатор "вб'є" другий за місяць. Ігнорування корозії на порогах через рік перетвориться на дорогий кузовний ремонт. Старий акумулятор залишить вас на морозі в найнепотрібніший момент.

Міняйте деталі підвіски парами: амортизатори, пружини, важелі. Використовуйте якісні деталі, навіть якщо вони дорожчі. Не відкладайте техогляд на "потім". Зима безжальна до тих, хто ігнорує технічний стан свого автомобіля.