Новини
Дата публікації
Продажі авто з Китаю зросли на 71%: найпопулярніші моделі серед українців

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06 / Infocar

Впродовж січня  українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю.  Це на 71% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості автомобілів нових було 1216 од. (+80%), а вживаних – 181 од. (+25%).

Аналітики зауважують, що абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 78% (у січні 2025 року було 82%).

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Leopard 3 - 169 од.;
  2.  BYD Sea Lion 06 - 110 од.;
  3. Volkswagen  ID.UNYX - 96 од.;
  4. Zeekr 001 - 77 од.;
  5. BYD Song Plus - 73 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

  1. Zeekr 001 - 16 од.;
  2. BYD Song L - 16 од.; 
  3. BYD Song Plus - 14 од.; 
  4. Buick Envision - 13 од.; 
  5. BYD Yuan Plus - 9 од.

Зауважимо, китайські автомобілі у 2025 році різко посилили свої позиції на українському ринку нових авто. За підсумками року їх частка сягнула понад 50%, а ключовим драйвером зростання стали електромобілі, які масово імпортувалися з Китаю напередодні завершення податкових пільг. 

Автор:
Світлана Манько