Продажі авто з Китаю зросли на 71%: найпопулярніші моделі серед українців

Впродовж січня українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 71% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості автомобілів нових було 1216 од. (+80%), а вживаних – 181 од. (+25%).

Аналітики зауважують, що абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 78% (у січні 2025 року було 82%).

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Leopard 3 - 169 од.; BYD Sea Lion 06 - 110 од.; Volkswagen ID.UNYX - 96 од.; Zeekr 001 - 77 од.; BYD Song Plus - 73 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

Zeekr 001 - 16 од.; BYD Song L - 16 од.; BYD Song Plus - 14 од.; B uick Envision - 13 од.; BYD Yuan Plus - 9 од.

Зауважимо, китайські автомобілі у 2025 році різко посилили свої позиції на українському ринку нових авто. За підсумками року їх частка сягнула понад 50%, а ключовим драйвером зростання стали електромобілі, які масово імпортувалися з Китаю напередодні завершення податкових пільг.