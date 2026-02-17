- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Продажі авто з Китаю зросли на 71%: найпопулярніші моделі серед українців
Впродовж січня українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 71% більше, ніж в аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що з цієї кількості автомобілів нових було 1216 од. (+80%), а вживаних – 181 од. (+25%).
Аналітики зауважують, що абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 78% (у січні 2025 року було 82%).
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Leopard 3 - 169 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 110 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 96 од.;
- Zeekr 001 - 77 од.;
- BYD Song Plus - 73 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- Zeekr 001 - 16 од.;
- BYD Song L - 16 од.;
- BYD Song Plus - 14 од.;
- Buick Envision - 13 од.;
- BYD Yuan Plus - 9 од.
Зауважимо, китайські автомобілі у 2025 році різко посилили свої позиції на українському ринку нових авто. За підсумками року їх частка сягнула понад 50%, а ключовим драйвером зростання стали електромобілі, які масово імпортувалися з Китаю напередодні завершення податкових пільг.