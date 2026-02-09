- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У січні українці зареєстрували майже 2,9 тис. електромобілів: ринок скоротився на 21%
У січні 2026 року український автопарк поповнили 2873 транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Більшість — легкові машини. Порівняно з січнем минулого року попит на електромобілі зменшився на 21%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Основну частину реєстрацій становили легкові електромобілі — 2740 одиниць. Із них 952 авто були новими, а 1788 — уживаними. Крім того, в Україні зареєстрували 133 комерційні електромобілі, з яких лише 37 були новими.
Топ-5 нових електромобілів січня
Найбільшим попитом серед нових електрокарів у січні користувалися такі моделі:
- BYD Leopard 3 — 169 од.
- BYD Sea Lion 06 — 97 од.
- Volkswagen ID.Unyx — 96 од.
- Zeekr 001 — 77 од.
- BYD Song Plus — 68 од.
Топ-5 уживаних електромобілів, уперше зареєстрованих в Україні
Серед уживаних електромобілів лідерство зберігають моделі Tesla та Nissan:
- Tesla Model 3 — 219 од.
- Nissan Leaf — 213 од.
- Tesla Model Y — 169 од.
- Renault Zoe — 79 од.
- Kia Niro — 79 од.
Додамо, український ринок електромобілів завершив 2025 рік вибухом активності, який спровокували зміни в законодавстві. Грудень 2025 року відзначився як найбільш результативніший місяць за всю історію вітчизняного авторинку. Так, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками грудня 2025 року склав неймовірні 35,2 тисячі