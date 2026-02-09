У січні українці зареєстрували майже 2,9 тис. електромобілів: ринок скоротився на 21%

У січні 2026 року український автопарк поповнили 2873 транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Більшість — легкові машини. Порівняно з січнем минулого року попит на електромобілі зменшився на 21%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Основну частину реєстрацій становили легкові електромобілі — 2740 одиниць. Із них 952 авто були новими, а 1788 — уживаними. Крім того, в Україні зареєстрували 133 комерційні електромобілі, з яких лише 37 були новими.

Топ-5 нових електромобілів січня

Найбільшим попитом серед нових електрокарів у січні користувалися такі моделі:

BYD Leopard 3 — 169 од. BYD Sea Lion 06 — 97 од. Volkswagen ID.Unyx — 96 од. Zeekr 001 — 77 од. BYD Song Plus — 68 од.

Топ-5 уживаних електромобілів, уперше зареєстрованих в Україні

Серед уживаних електромобілів лідерство зберігають моделі Tesla та Nissan:

Tesla Model 3 — 219 од. Nissan Leaf — 213 од. Tesla Model Y — 169 од. Renault Zoe — 79 од. Kia Niro — 79 од.

Додамо, український ринок електромобілів завершив 2025 рік вибухом активності, який спровокували зміни в законодавстві. Грудень 2025 року відзначився як найбільш результативніший місяць за всю історію вітчизняного авторинку. Так, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками грудня 2025 року склав неймовірні 35,2 тисячі