Скільки українці купили електромобілів в грудні 2025 (інфографіка)

Український ринок електромобілів завершив 2025 рік вибухом активності, який спровокували зміни в законодавстві. Грудень 2025 року відзначився як найбільш результативніший місяць за всю історію вітчизняного авторинку. Так, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками грудня 2025 року склав неймовірні 35,2 тисячі (за даними Інституту досліджень авторинку ). Читайте на Delo.ua про підсумковий стан ринку електрокарів за грудень 2025 року.

Структура ринку: останній шанс використано на повну

За підсумками грудня структура сегмента ринку виявилася такою, що основу становлять імпортовані електромобілі з пробігом. Їхня частка склала 25 037 автомобілів.

Динаміка ринку легкових електромобілів, 2024-2025, Україна

Джерело: eauto.org.ua

Імпортовані електрокари з пробігом

Це однозначно домінуючий сегмент грудня. Українці масово скористалися останньою можливістю розмитнити машини без ПДВ, імпортуючи варіанти з Європи та США у рекордних обсягах.

Зростання імпорту вживаних електромобілів становить 230,3% порівняно з листопадом та 687,3% у річному вимірі.

Нові електромобілі

Друга за обсягами категорія показала історичний рекорд. Нових легковиків групи BEV було зареєстровано 5846 автомобілів.

Це майже вдвічі більше, ніж у листопаді, і новий абсолютний рекорд першої реєстрації електромобілів в Україні. Зростання становить 84,9% місяць до місяця та 852,1% у річному вимірі.

Внутрішні перепродажі електрокарів (BEV)

Вживані електромобілі з внутрішнього ринку становили 4281 автомобіль. BEV-підсегмент показав зростання на 54,0% порівняно з листопадом та 313,2% у річному вимірі.

Таким чином, маємо цікаву ситуацію, де абсолютно всі сегменти показали стрімке зростання. І це зрозуміло, адже покупці масово скористалися останньою можливістю придбати електрокар без ПДВ до кінця року, створивши безпрецедентний ажіотаж.

Про це говорить і Станіслав Бучацький, співзасновник Інституту досліджень авторинку:

«Лише за грудень 2025-го в Україну привезли понад 30 тисяч електромобілів – рекордну для вітчизняного авторинку цифру».

За словами Бучанського, ця кількість значно більша, ніж того реально потребує ринок.

Експерт прогнозує, що найближчі місяці (від трьох місяців до півроку) ціни коливатимуться: комусь потрібно буде продати авто швидко, і тоді доведеться суттєво скидати ціну; інші ж намагатимуться "втримати" маржу й чекатимуть. Орієнтир для повернення до більш передбачуваного ціноутворення припадає на березень-квітень 2026 року.

Що у з парком електромобілів

Станом на кінець грудня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи «мото») парк електромобілів складає 246 тисяч одиниць. Найбільше у ньому легковиків – 241,2 тисячі. Вантажівок на електротязі 4,9 тисячі, також є кілька електробусів.

Найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla – майже 21%, хоч від початку «електромобілізації» лідирував Nissan, частка якого зараз 16%. Третій у цьому списку Volkswagen, з часткою 12%. Разом ці три бренди контролюють майже половину всього українського парку електрокарів.

Також, якщо дивитися за країною-виробником, найбільше українці звертають увагу на авто із США (31%), Китаю (21,5%) та Німеччини (16%).

Середній вік у цьому сегменті парку збільшився після грудневого масового поповнення: з 5,6 року до 6,3 року. Це свідчить про те, що в ажіотажі покупці масово обирали старіші та дешевші варіанти.

Рекордний фінал року

Грудень 2025 року став фінальним місяцем, коли українці могли масово імпортувати електромобілі без ПДВ. Історичні 35,2 тисячі зареєстрованих електрокарів засвідчили як масштаб попиту на екологічний транспорт, так і раціональний підхід автомобілістів до економії.

Загалом за 2025 рік український автопарк поповнився на 22,8 тис. нових легкових електроавто та 84,4 тис. вживаних імпортних. Це абсолютні рекорди, які, ймовірно, залишаться неперевершеними ще довго.