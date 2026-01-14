Сколько украинцы купили электромобилей в декабре 2025 (инфографика)

Украинский рынок электромобилей завершил 2025 год взрывом активности, который был спровоцирован изменениями в законодательстве. Декабрь 2025 года отметился как самый результативный месяц за всю историю отечественного авторынка. Так, суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам декабря 2025 года составил невероятные 35,2 тысячи (по данным Института исследований авторынка). Читайте на Delo.ua об итоговом состоянии рынка электрокаров за декабрь 2025 года.

Структура рынка: последний шанс использован на полную

По итогам декабря структура сегмента рынка оказалась такой, что основу составляют импортированные электромобили с пробегом. Их доля составила 25 037 автомобилей.

Динамика рынка легковых электромобилей, 2024–2025, Украина

Источник: eauto.org.ua

Импортированные электрокары с пробегом

Это однозначно доминирующий сегмент декабря. Украинцы массово воспользовались последней возможностью растаможить машины без НДС, импортируя варианты из Европы и США в рекордных объемах.

Рост импорта подержанных электромобилей составил 230,3% по сравнению с ноябрем и 687,3% в годовом измерении.

Новые электромобили

Вторая по объемам категория показала исторический рекорд. Новых легковушек группы BEV было зарегистрировано 5846 автомобилей.

Это почти вдвое больше, чем в ноябре, и новый абсолютный рекорд первой регистрации электромобилей в Украине. Рост составляет 84,9% месяц к месяцу и 852,1% в годовом измерении.

Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)

Подержанные электромобили с внутреннего рынка составили 4281 автомобиль. BEV-подсегмент показал рост на 54,0% по сравнению с ноябрем и 313,2% в годовом измерении.

Таким образом, имеем интересную ситуацию, когда абсолютно все сегменты показали стремительный рост. И это понятно, ведь покупатели массово воспользовались последней возможностью приобрести электрокар без НДС до конца года, создав беспрецедентный ажиотаж.

Об этом говорит и Станислав Бучацкий, соучредитель Института исследований авторынка: «Лишь за декабрь 2025-го в Украину привезли более 30 тысяч электромобилей — рекордную для отечественного авторынка цифру». По словам Бучацкого, это количество значительно больше, чем реально требуется рынку.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие месяцы (от трех месяцев до полугода) цены будут колебаться: кому-то нужно будет продать авто быстро, и тогда придется существенно снижать цену; другие же будут пытаться «удержать» маржу и ждать. Ориентир для возвращения к более предсказуемому ценообразованию приходится на март–апрель 2026 года.

Что с парком электромобилей

По состоянию на конец декабря 2025 года в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсовых машин и группы «мото») парк электромобилей составляет 246 тысяч единиц. Больше всего в нем легковушек: 241,2 тысячи. Грузовиков на электротяге: 4,9 тысячи, также есть несколько электробусов.

Больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla — почти 21%, хотя с начала «электромобилизации» лидировал Nissan, доля которого сейчас 16%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12%. Вместе эти три бренда контролируют почти половину всего украинского парка электрокаров.

Также, если смотреть по стране-производителю, больше всего украинцы обращают внимание на авто из США (31%), Китая (21,5%) и Германии (16%).

Средний возраст в этом сегменте парка увеличился после декабрьского массового пополнения: с 5,6 года до 6,3 года. Это свидетельствует о том, что в ажиотаже покупатели массово выбирали более старые и дешевые варианты.

Рекордный финал года

Декабрь 2025 года стал финальным месяцем, когда украинцы могли массово импортировать электромобили без НДС. Исторические 35,2 тысячи зарегистрированных электрокаров засвидетельствовали как масштаб спроса на экологический транспорт, так и рациональный подход автомобилистов к экономии.

В целом за 2025 год украинский автопарк пополнился на 22,8 тыс. новых легковых электроавто и 84,4 тыс. подержанных импортных. Это абсолютные рекорды, которые, вероятно, останутся непревзойденными еще долго.