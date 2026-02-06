Запланована подія 2

Електромобілі в Україні: стабільні ціни та високий попит у січні 2026 року

електромобілі, електромобілі оподатковуватимуть ПДВ
Українці не масово продають електромобілі / Freepik

У січні 2026 року ринок вживаних електромобілів в Україні залишався стабільним: кількість оголошень знизилася до 6,7 тис., але масового продажу авто не відбулося. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує Інститут дослідження авторинку.

Ринок електромобілів 

На початок 2026 року сумарна вартість електромобілів у продажі в Україні склала $147,3 млн. Кількість оголошень скоротилася, адже власники стримують продажі - тепер придбати новий електромобіль доведеться вже з урахуванням 20% ПДВ. Попри прогнози скептиків, масового продажу авто не відбулося, а більшість покупців купують машини для власного користування.

Серед топ-10 найпопулярніших електромобілів зміни цін були різними:

  • VW e-Golf (2015): стабільно $8 600. Volkswagen залишається популярним і на вторинному ринку.
  • VW ID.Unyx (2024): новий фаворит, ціна зросла до $27 300, авто швидко забирають "з коліс".
  • BYD Song Plus (2025): подорожчав з $26 500 до $28 950, вплинули ПДВ та обмеження на експорт із Китаю.
  • Hyundai Kona (2020): додала близько $800, середня ціна $17 500, попит на версію 64 кВт/год залишається високим.
  • Kia Niro (2020): стабільно $19 375 після невеликих коливань.
  • Nissan Leaf (2014): ціна біля $6 750, фактично авто подорожчало через деградацію батарей.
  • Renault Zoe (2020): стабільно $12 200, ринок практично не реагує на зовнішні чинники.
  • Tesla Model 3 (2018): тримається близько $16 500, великі черги на СТО для відновлення "битків" зі США стримують масовий вихід на ринок.
  • Tesla Model S (2015): коливається навколо $14 400, нині розглядається як потенційний колекційний об’єкт.
  • Tesla Model Y (2023): стабільно $28 000, оновлення Juniper не вплинуло на попередню версію.

Експерти відзначають, що ринок вживаних електромобілів в Україні демонструє стабільність і високий попит навіть попри подорожчання та нові податкові правила.

нагадаємо, у січні 2026 року український ринок електрокарів зафіксував майже повний обвал імпорту. Втім, експерти називають цю ситуацію прогнозованою: з 1 січня в Україні повернувся податок на додану вартість на електромобілі. Попри різке падіння ввезення, системного краху ринку найближчим часом не очікується.

Автор:
Ольга Опенько