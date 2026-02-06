- Категорія
Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі
Протягом січня 2026 року український автопарк поповнили 17 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 22% більше, ніж у минулому році.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Моторні вподобання
Аналітики зазначають, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 57% (у січні 2025 року вони охоплювали 46,6%).
Далі йдуть:
- дизельні – 22% (у січні 2025 року - 24,4%);
- електромобілі – 11% (у січні 2025 року – 20,5%);
- гібриди – 7% (у січні 2025 року – 4,5%);
- авто з ГБО – 3% (у січні 2025 року - 4%).
Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, як і торік, становить 10 років.
Найпопулярніші моделі
За даними "Укравтопрому", лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До топ - 10 найпопулярніших моделей січня увійшли:
- Volkswagen Golf - 899 од.;
- Volkswagen Tiguan - 633 од.;
- Audi Q5 - 617 од.;
- Skoda Octavia - 613 од.;
- Nissan Rogue - 584 од.;
- Renault Megane - 548 од.
- VolkswagenPassat - 434 од.;
- Nissan Qashqai - 374 од.;
- Ford Escape - 349 од.;
- Audi A4 - 316 од.
Нагадаємо, упродовж 2025 року український автопарк поповнився більш ніж 274 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.