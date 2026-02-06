Запланована подія 2

Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі

автомобілі
Українці стали більше купувати вживані автомобілі / Depositphotos

Протягом січня 2026 року український автопарк поповнили 17 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 22% більше, ніж у минулому році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання

Аналітики зазначають, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 57% (у січні 2025 року вони охоплювали 46,6%).

Далі йдуть:

  • дизельні – 22% (у січні 2025 року - 24,4%);
  • електромобілі – 11% (у січні 2025 року – 20,5%);
  • гібриди – 7% (у січні 2025 року  – 4,5%);
  • авто з ГБО – 3% (у січні 2025 року  - 4%).

 Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, як і торік, становить 10 років.

Найпопулярніші моделі

За даними "Укравтопрому", лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До топ - 10 найпопулярніших моделей січня увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 899 од.;
  2. Volkswagen Tiguan - 633 од.; 
  3. Audi Q5 - 617 од.; 
  4. Skoda Octavia - 613 од.; 
  5. Nissan Rogue - 584 од.;
  6. Renault Megane - 548 од.
  7.  VolkswagenPassat - 434 од.; 
  8. Nissan Qashqai - 374 од.;
  9.  Ford Escape - 349 од.;
  10. Audi A4 - 316 од.

Нагадаємо, упродовж 2025 року український автопарк поповнився більш ніж 274 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Автор:
Світлана Манько