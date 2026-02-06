Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі

Протягом січня 2026 року український автопарк поповнили 17 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 22% більше, ніж у минулому році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання

Аналітики зазначають, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 57% (у січні 2025 року вони охоплювали 46,6%).

Далі йдуть:

дизельні – 22% (у січні 2025 року - 24,4%);

електромобілі – 11% (у січні 2025 року – 20,5%);

гібриди – 7% (у січні 2025 року – 4,5%);

авто з ГБО – 3% (у січні 2025 року - 4%).

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, як і торік, становить 10 років.

Найпопулярніші моделі

За даними "Укравтопрому", лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До топ - 10 найпопулярніших моделей січня увійшли:

Volkswagen Golf - 899 од.; Volkswagen Tiguan - 633 од.; Audi Q5 - 617 од.; Skoda Octavia - 613 од.; Nissan Rogue - 584 од.; Renault Megane - 548 од. VolkswagenPassat - 434 од.; Nissan Qashqai - 374 од.; F ord Escape - 349 од.; Audi A4 - 316 од.

Нагадаємо, упродовж 2025 року український автопарк поповнився більш ніж 274 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.