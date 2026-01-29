Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років в Україні

Упродовж минулого року українці придбали 96,9 тис. імпортованих уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом у 2025 році автопарк України поповнився 274,3 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до п’яти років склали 35% від загальної кількості імпорту вживаних авто.

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 60% від усіх ввезених машин цієї вікової групи.

Також українці активно імпортували:

бензинові авто — 27%;

гібридні — 8%;

дизельні — 4%;

автомобілі з ГБО — 1%.

Серед уживаних авто віком до п’яти років найбільшим попитом користувалися такі моделі:

Tesla Model Y — 10 682 авто; Tesla Model 3 — 6 589; Kia Niro — 4 091; Hyundai Kona — 2 990; Nissan Rogue — 2 616; Mazda CX-5 — 2 205; Chevrolet Bolt — 2 132; Audi e-tron Sportback — 2 122; Volkswagen Tiguan — 1 988; Hyundai Ioniq 5 — 1 779.

Додамо, у 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.