Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років в Україні
Упродовж минулого року українці придбали 96,9 тис. імпортованих уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загалом у 2025 році автопарк України поповнився 274,3 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до п’яти років склали 35% від загальної кількості імпорту вживаних авто.
Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 60% від усіх ввезених машин цієї вікової групи.
Також українці активно імпортували:
- бензинові авто — 27%;
- гібридні — 8%;
- дизельні — 4%;
- автомобілі з ГБО — 1%.
Серед уживаних авто віком до п’яти років найбільшим попитом користувалися такі моделі:
- Tesla Model Y — 10 682 авто;
- Tesla Model 3 — 6 589;
- Kia Niro — 4 091;
- Hyundai Kona — 2 990;
- Nissan Rogue — 2 616;
- Mazda CX-5 — 2 205;
- Chevrolet Bolt — 2 132;
- Audi e-tron Sportback — 2 122;
- Volkswagen Tiguan — 1 988;
- Hyundai Ioniq 5 — 1 779.
Додамо, у 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.