Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років в Україні

автомобілі, авторинок
Українці придбали 96,9 тис. імпортованих уживаних авто / Freepik

Упродовж минулого року українці придбали 96,9 тис. імпортованих уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом у 2025 році автопарк України поповнився 274,3 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до п’яти років склали 35% від загальної кількості імпорту вживаних авто.

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 60% від усіх ввезених машин цієї вікової групи.

Також українці активно імпортували:

  • бензинові авто — 27%;
  • гібридні — 8%;
  • дизельні — 4%;
  • автомобілі з ГБО — 1%.

Серед уживаних авто віком до п’яти років найбільшим попитом користувалися такі моделі:

  1. Tesla Model Y — 10 682 авто;
  2. Tesla Model 3 — 6 589;
  3. Kia Niro — 4 091;
  4. Hyundai Kona — 2 990;
  5. Nissan Rogue — 2 616;
  6. Mazda CX-5 — 2 205;
  7. Chevrolet Bolt — 2 132;
  8. Audi e-tron Sportback — 2 122;
  9. Volkswagen Tiguan — 1 988;
  10. Hyundai Ioniq 5 — 1 779.

Додамо, у 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.

Автор:
Тетяна Гойденко