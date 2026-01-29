Запланована подія 2

Самые популярные импортируемые автомобили в возрасте до 5 лет в Украине.

Украинцы приобрели 96,9 тыс. импортируемых подержанных авто / Freepik

За прошедший год украинцы приобрели 96,9 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Всего в 2025 году автопарк Украины пополнился 274,3 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до пяти лет составили 35% от общего количества импорта подержанных авто.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили — 60% всех ввозимых машин этой возрастной группы.

Также украинцы активно импортировали:

  • бензиновые автомобили - 27%;
  • гибридные – 8%;
  • дизельные – 4%;
  • автомобили с ГБО – 1%.

Среди подержанных авто в возрасте до пяти лет наибольшим спросом пользовались следующие модели:

  1. Tesla Model Y - 10 682 авто;
  2. Tesla Model 3 - 6589;
  3. Kia Niro - 4091;
  4. Hyundai Kona - 2 990;
  5. Nissan Rogue - 2 616;
  6. Mazda CX-5 - 2 205;
  7. Chevrolet Bolt - 2 132;
  8. Audi e-tron Sportback - 2 122;
  9. Volkswagen Tiguan - 1988;
  10. Hyundai Ioniq 5 - 1779.

В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году.

Автор:
Татьяна Гойденко