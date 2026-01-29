Самые популярные импортируемые автомобили в возрасте до 5 лет в Украине.

За прошедший год украинцы приобрели 96,9 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Всего в 2025 году автопарк Украины пополнился 274,3 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до пяти лет составили 35% от общего количества импорта подержанных авто.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили — 60% всех ввозимых машин этой возрастной группы.

Также украинцы активно импортировали:

бензиновые автомобили - 27%;

гибридные – 8%;

дизельные – 4%;

автомобили с ГБО – 1%.

Среди подержанных авто в возрасте до пяти лет наибольшим спросом пользовались следующие модели:

Tesla Model Y - 10 682 авто; Tesla Model 3 - 6589; Kia Niro - 4091; Hyundai Kona - 2 990; Nissan Rogue - 2 616; Mazda CX-5 - 2 205; Chevrolet Bolt - 2 132; Audi e-tron Sportback - 2 122; Volkswagen Tiguan - 1988; Hyundai Ioniq 5 - 1779.

В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году.