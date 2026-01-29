- Категория
Самые популярные импортируемые автомобили в возрасте до 5 лет в Украине.
За прошедший год украинцы приобрели 96,9 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Всего в 2025 году автопарк Украины пополнился 274,3 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до пяти лет составили 35% от общего количества импорта подержанных авто.
Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили — 60% всех ввозимых машин этой возрастной группы.
Также украинцы активно импортировали:
- бензиновые автомобили - 27%;
- гибридные – 8%;
- дизельные – 4%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Среди подержанных авто в возрасте до пяти лет наибольшим спросом пользовались следующие модели:
- Tesla Model Y - 10 682 авто;
- Tesla Model 3 - 6589;
- Kia Niro - 4091;
- Hyundai Kona - 2 990;
- Nissan Rogue - 2 616;
- Mazda CX-5 - 2 205;
- Chevrolet Bolt - 2 132;
- Audi e-tron Sportback - 2 122;
- Volkswagen Tiguan - 1988;
- Hyundai Ioniq 5 - 1779.
В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году.