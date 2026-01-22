- Категория
Доля бензиновых авто на рынке новых легковых автомобилей снизилась до 32%
В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в 2024 году они составляли около 40% рынка, то в 2025 году – 32%.
Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в 2025 году стал кроссовер Hyundai Tucson. В общей сложности в пятерку самых популярных моделей вошли:
- Hyundai Tucson – 2 198 единиц;
- Mazda CX-5 – 1 652 единицы;
- Skoda Octavia – 1 458 единиц;
- Renault Duster – 1 289 единиц;
- Kia Sportage – 1 157 единиц.
В то же время спрос на импортируемые легковушки с бензиновыми двигателями вырос на 12% — до 117,6 тыс. автомобилей. Они охватили 43% первичных продаж подержанных авто, против 47% в 2024 году.
Самыми популярными импортируемыми подержанными бензиновыми моделями в 2025 году стали:
- Volkswagen Golf – 7 889 единиц;
- Volkswagen Tiguan - 6 204 единицы;
- Audi Q5 – 6 093 единицы;
- Nissan Rogue – 5 665 единиц;
- Audi A4 – 3 961 единица.
Отметим, что в ноябре автопарк Украины пополнили 12,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.