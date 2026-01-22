Запланована подія 2

Доля бензиновых авто на рынке новых легковых автомобилей снизилась до 32%

автомобили
Продажи бензиновых авто снизились / Depositphotos

В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в 2024 году они составляли около 40% рынка, то в 2025 году – 32%.

Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в 2025 году стал кроссовер Hyundai Tucson. В общей сложности в пятерку самых популярных моделей вошли:

  • Hyundai Tucson – 2 198 единиц;
  • Mazda CX-5 – 1 652 единицы;
  • Skoda Octavia – 1 458 единиц;
  • Renault Duster – 1 289 единиц;
  • Kia Sportage – 1 157 единиц.

В то же время спрос на импортируемые легковушки с бензиновыми двигателями вырос на 12% — до 117,6 тыс. автомобилей. Они охватили 43% первичных продаж подержанных авто, против 47% в 2024 году.

Самыми популярными импортируемыми подержанными бензиновыми моделями в 2025 году стали:

  • Volkswagen Golf – 7 889 единиц;
  • Volkswagen Tiguan - 6 204 единицы;
  • Audi Q5 – 6 093 единицы;
  • Nissan Rogue – 5 665 единиц;
  • Audi A4 – 3 961 единица.

Отметим, что в ноябре автопарк Украины пополнили 12,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко